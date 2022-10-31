بالفيديو: كل ما تريدين معرفته عن «السيليكون» للشعر

القاهرة - بوابة الوسط

السيليكون عبارة عن مادة تغلف الشعر بطبقة فيكون مادة عازلة تحافظ على الشعر وتحميه من العوامل الخارجية والشمس والحرارة، وتعطي إيحاء بنعومة الشعر، كما أنه يسهل تمشيطه.

إضافة إلى ذلك فمستحضرات التجميل التي تحتوي على السيليكون تقي الشعر من التعرض للهيشان والتقصف والجفاف، ويحمي السيليكون الشعر من الرطوبة، كما يمنحه لمعانًا ويمنع تشابكه، ويعطيه كثافةً. تعرفي معنا في الفيديو التالي على بعض فوائده وأضراره وطريقة استخدامه وذلك وفقا لقناة دكتور محمد الناظر على «يوتيوب».

ومن أضرار السيليكون جفاف الشعر وتكسره، وذلك بسبب أنه يعمل طبقة عازلة على الشعر فتمنع وصول الزيوت الطبيعية والكريمات المرطبة إلى الشعر.

- يزيد السيليكون من كثافة ووزن الشعر، وهذا يساعد على تساقطه بسرعة.

- من أضرار السيليكون للشعر، أنه في حالة الرغبة في إزالته من على الشعر، يجب غسل الشعر بشامبو ثقيل وقوي، ويعمل هذا على تجريد الشعر من الزيوت الطبيعية ويسبب جفاف الشعر لفترة، حتى يعود إلى طبيعته بعد استخدام الماسكات الطبيعية المرطبة.





