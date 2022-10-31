Atwasat

بالفيديو: كل ما تريدين معرفته عن «السيليكون» للشعر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 04:35 مساء
بالفيديو: كل ما تريدين معرفته عن «السيليكون» للشعر
تعرفي إلى فوائد وأضرار السيليكون للشعر (الإنترنت)
alwasat radio

السيليكون عبارة عن مادة تغلف الشعر بطبقة فيكون مادة عازلة تحافظ على الشعر وتحميه من العوامل الخارجية والشمس والحرارة، وتعطي إيحاء بنعومة الشعر، كما أنه يسهل تمشيطه.

إضافة إلى ذلك فمستحضرات التجميل التي تحتوي على السيليكون تقي الشعر من التعرض للهيشان والتقصف والجفاف، ويحمي السيليكون الشعر من الرطوبة، كما يمنحه لمعانًا ويمنع تشابكه، ويعطيه كثافةً. تعرفي معنا في الفيديو التالي على بعض فوائده وأضراره وطريقة استخدامه وذلك وفقا لقناة دكتور محمد الناظر على «يوتيوب».

ومن أضرار السيليكون جفاف الشعر وتكسره، وذلك بسبب أنه يعمل طبقة عازلة على الشعر فتمنع وصول الزيوت الطبيعية والكريمات المرطبة إلى الشعر.
- يزيد السيليكون من كثافة ووزن الشعر، وهذا يساعد على تساقطه بسرعة.
- من أضرار السيليكون للشعر، أنه في حالة الرغبة في إزالته من على الشعر، يجب غسل الشعر بشامبو ثقيل وقوي، ويعمل هذا على تجريد الشعر من الزيوت الطبيعية ويسبب جفاف الشعر لفترة، حتى يعود إلى طبيعته بعد استخدام الماسكات الطبيعية المرطبة.
 


 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام

كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام
ملاعب جديدة ودورات تدريبية.. الأربد يعلن انطلاق أنشطة «البولو» الليبي

ملاعب جديدة ودورات تدريبية.. الأربد يعلن انطلاق أنشطة «البولو» الليبي
كييف تعلن تحرك 12 سفينة محملة بالحبوب.. والأمم المتحدة تستأنف تفتيش السفن

كييف تعلن تحرك 12 سفينة محملة بالحبوب.. والأمم المتحدة تستأنف تفتيش السفن
كاركاتير حليم - 31 أكتوبر .. اليوم العالمي للمدن

كاركاتير حليم - 31 أكتوبر .. اليوم العالمي للمدن
تشاد تطلق حملة للقبض على خاطفي فرنسي قرب الحدود الليبية

تشاد تطلق حملة للقبض على خاطفي فرنسي قرب الحدود الليبية
4- المنقوش نموذجا من زمن الفدرالية

4- المنقوش نموذجا من زمن الفدرالية
الرئاسة الأوكرانية: «هجوم روسي كثيف» على منشآت الطاقة في مناطق عدة

الرئاسة الأوكرانية: «هجوم روسي كثيف» على منشآت الطاقة في مناطق عدة
لولا: البرازيل بحاجة إلى السلام والوحدة ولن تبقى منبوذة

لولا: البرازيل بحاجة إلى السلام والوحدة ولن تبقى منبوذة
جائزة المكسيك: فيرستابن ينفرد بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد

جائزة المكسيك: فيرستابن ينفرد بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد
«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي

«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي
الخارجية المصرية: «الوزاري العربي» لم يتفق على مسؤولية «حكومة الوحدة» في إدارة المرحلة الانتقالية

الخارجية المصرية: «الوزاري العربي» لم يتفق على مسؤولية «حكومة الوحدة» في إدارة ...
«السويحلي» يحسم ديربي مصراتة و«أهلي بنغازي» يفوز بثلاثية في ديربي بنغازي

«السويحلي» يحسم ديربي مصراتة و«أهلي بنغازي» يفوز بثلاثية في ديربي بنغازي
ماذا تضمن مشروع «قمة الجزائر» بشأن ليبيا؟

ماذا تضمن مشروع «قمة الجزائر» بشأن ليبيا؟
هل اخترقت روسيا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية؟

هل اخترقت روسيا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية؟
مناصرون لموسوليني يحيون مئوية «الزحف إلى روما» وصعود الفاشية إلى السلطة

مناصرون لموسوليني يحيون مئوية «الزحف إلى روما» وصعود الفاشية إلى السلطة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والأهلي بنغازي
محمد الصوفي يرصد «عرب ما بعد كورونا» في كتاب جديد

محمد الصوفي يرصد «عرب ما بعد كورونا» في كتاب جديد
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
طرق طبيعية لتحضير مثبت المكياج
طرق طبيعية لتحضير مثبت المكياج
أروى جودة في إيطاليا بتوقيع «Etro»
أروى جودة في إيطاليا بتوقيع «Etro»
تعرف إلى أهمية العناية بالبشرة قبل النوم
تعرف إلى أهمية العناية بالبشرة قبل النوم
أطعمة تساعد في نمو شعرك
أطعمة تساعد في نمو شعرك
زيت اللوز والشوفان لفرد الشعر
زيت اللوز والشوفان لفرد الشعر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طرق طبيعية لزيادة الكولاجين في البشرة
طرق طبيعية لزيادة الكولاجين في البشرة...
تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط
تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط...
ألوان وإطلالات رائجة لملابس شتاء 2023
ألوان وإطلالات رائجة لملابس شتاء 2023...
الباستيل والنيون أكثر رواجا لألوان 2023
الباستيل والنيون أكثر رواجا لألوان 2023...
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»...
المزيد
بالفيديو: كل ما تريدين معرفته عن «السيليكون» للشعر
بالفيديو: كل ما تريدين معرفته عن «السيليكون» للشعر...
الشاي الأخضر والألوفيرا للعناية بالرموش
الشاي الأخضر والألوفيرا للعناية بالرموش...
إليسا بفستان أميرات ديزني في السعودية
إليسا بفستان أميرات ديزني في السعودية...
زيت اللوز والشوفان لفرد الشعر
زيت اللوز والشوفان لفرد الشعر...
أطعمة تساعد في نمو شعرك
أطعمة تساعد في نمو شعرك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط