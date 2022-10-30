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إليسا بفستان أميرات ديزني في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 01:55 مساء
إليسا بفستان أميرات ديزني في السعودية
اليسا كالأميرات بتوقيع Alexander Mcqueen (الإنترنت)
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أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، وارتدت إليسا فستانًا بتصميم مختلف عليها، فجاء الفستان بتصميم كورسيه من المنطقة العليا، وبأكمام Off Shoulder مزودة بكرانيش Ruffles.

وجاء طول الفستان لقصبة الساق، كما أنها غيرت تسريحة شعرها ولملمت جزءًا منه للخلف وبدت أنيقة.

جاء الفستان بلونه الأصفر وتصميم الأكتاف وقصة الـA-Line يشبه لحد كبير فستان شخصية Belle من فيلم «الجميلة والوحش» (Beauty and The Beast)، وجاءت تسريحة الشعر متشابهة أيضًا.

فستان إليسا من تصميم دار أزياء Alexander Mcqueen، ويصل سعره إلى 3054 يورو، شاهده من موقع بيعه.
وقدمت إليسا خلال الحفل دعمًا للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وغنت «مشاعر» التي قدمتها شيرين منذ سنوات.

 

اليسا كالأميرات بتوقيع Alexander Mcqueen (الإنترنت)
اليسا كالأميرات بتوقيع Alexander Mcqueen (الإنترنت)
اليسا كالأميرات بتوقيع Alexander Mcqueen (الإنترنت)
اليسا كالأميرات بتوقيع Alexander Mcqueen (الإنترنت)
اليسا كالأميرات بتوقيع Alexander Mcqueen (الإنترنت)
اليسا كالأميرات بتوقيع Alexander Mcqueen (الإنترنت)
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