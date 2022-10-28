أطعمة تساعد في نمو شعرك

القاهرة - بوابة الوسط

جميعنا يعرف أن الشعر تاج المرأة، لذلك تسعى النساء إلى تجربة جميع الوصفات الطبيعية والمستحضرات التجميلية للتمتع بشعر صحي.

ولأن النظام الغذائي يسهم كذلك في نمو الشعر وتقويته، إليك قائمة ببعض الأطعمة التي تسهم في نمو الشعر، وفق «سوبر ماما».

- الماء يعزز نمو شعرك

الزبادي اليوناني: من المصادر الغنية بفيتامينات «ب» التي تسهم في الحفاظ على صحة الشعر.

الشوفان: مصدر غني بعديد العناصر الغذائية، مثل: الحديد والزنك والأوميغا 3 التي تساعد على نمو الشعر وزيادة كثافته.

العدس: مصدر غني بحمض الفوليك الذي يساعد على إنتاج كرات الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم ومنها فروة الرأس.

الكبدة: تعاني عديد النساء من نقص عنصر الحديد الذي يتسبب في تساقط الشعر، لذلك ننصحك بإدراج الكبدة ضمن قائمة طعامك لاحتوائها على الحديد بغزارة.

الجزر: يحتوي على فيتامين «أ» الذي يساعد على مقاومة جفاف الشعر وتحفيز غدد فروة الرأس لإنتاج سائل يسمى (السيبتوم) الذي يضفي اللمعان على الشعر.