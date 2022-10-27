تعرف إلى أهمية العناية بالبشرة قبل النوم

القاهرة - بوابة الوسط

العناية بالبشرة قبل النوم تمنحك وجها بمظهر نضر ومشرق بعد الاستيقاظ من النوم. فالروتين الليلي يمحي آثار التعب والغبار من البشرة، لذلك تعد العناية بالبشرة الليلية من أهم الخطوات للحصول على بشرة نضرة ومشرقة. فالبشرة في الليل تساعد نفسها عن طريق تجديد خلاياها للحصول على بشرة نضرة في النهار، فإليك أهمية العناية بالبشرة قبل النوم، وفق «هي».

تتعرض البشرة للجفاف في الليل بسبب قلة إنتاج الزيت، لذلك فتطبيق الكريمات الليلية تساعد في احتباس الرطوبة داخل الجلد مما يقلل من جفاف البشرة وبالتالي تصبح البشرة رطبة ومشرقة في اليوم التالي.

تعمل البشرة في الليل على التجدد، لذلك فتطبيق الكريمات الليلية تعمل على زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، فيساعد هذا في منع ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، لذلك يمكنك تأخير علامات الشيخوخة بالمواظبة في العناية بالبشرة قبل النوم.

تحسين الدورة الدموية

يعد تدليك البشرة في الليل عملية فعالة تساعد في تحسين الدورة الدموية وتنشيط الخلايا مما يقلل من ظهور البثور والحبوب، لذلك قومي بفرك وجهك بالكريمات الخاصة حسب نوع بشرتك وبحركات دائرية، وتمتعي بعدها ببشرة مشرقة وملفتة في اليوم التالي.

في النهار تتعرض البشرة لكثير من الأوساخ والغبار مما قد يؤدي إلى تهيج الجلد، لذلك فتطبيق الكريمات الليلية تساعد على تهدئة البشرة المتهيجة والتقليل من الالتهابات ومشاكل الجلد.