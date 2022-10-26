طرق طبيعية لتحضير مثبت المكياج

القاهرة - بوابة الوسط

مثبت المكياج من الأشياء الضرورية ضمن مستحضرات التجميل، لذلك نُقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره بمنتجات طبيعية منزليا، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «حياتك».

هناك طرق كثيرة لعمل مثبت المكياج من المنزل وإليكِ أهم هذه الطرق:

أولا مثبت مياه الورد:

المكونات وطريقة التطبيق

كوب أوراق الورد البلدي أو يمكنك الاستعانة بمياه ورد طبيعية.

مياه مقطرة من الصيدلية.

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

زجاجة سبراي أو رشاشة صغيرة ونظيفة ومعقمة.

- قومي بغسل أوراق الورد جيدا ثم ضعيها مع المياه المقطرة في وعاء على النار حتى الغليان، وبعد ذلك قومي بوضع جيل الصبار وذوبيه جيدا ثم اتركي الخليط حتى يبرد، ثم صفيه وضعيه في زجاجة البخاخ واحفظيه في الثلاجة.