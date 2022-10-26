طرق طبيعية لتحضير مثبت المكياج...

مثبت المكياج من الأشياء الضرورية ضمن مستحضرات التجميل، لذلك نُقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره بمنتجات طبيعية منزليا، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «حياتك».
هناك طرق كثيرة لعمل مثبت المكياج من المنزل وإليكِ أهم هذه الطرق:
أولا مثبت مياه الورد:
المكونات وطريقة التطبيق
كوب أوراق الورد البلدي أو يمكنك الاستعانة بمياه ورد طبيعية.
مياه مقطرة من الصيدلية.
3 ملاعق كبيرة من جل الصبار.
زجاجة سبراي أو رشاشة صغيرة ونظيفة ومعقمة.
- قومي بغسل أوراق الورد جيدا ثم ضعيها مع المياه المقطرة في وعاء على النار حتى الغليان، وبعد ذلك قومي بوضع جيل الصبار وذوبيه جيدا ثم اتركي الخليط حتى يبرد، ثم صفيه وضعيه في زجاجة البخاخ واحفظيه في الثلاجة.
ثانيا مثبت الجلسرين:
المكونات وطريقة التطبيق
كوب شاي أخضر جاهز بالطريقة المعتادة وقومي بتغطيته ثم اتركيه ليبرد.
معلقة كبيرة جلسرين.
بعض نقط من أي نوع زيت عطري أو زيت شجرة الشاي.
- قومي بأخذ كوب الشاي الأخضر بعد أن يبرد. ثم قومي بإضافة الجليسرين والزيت وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم في زجاجة سبراي بخاخ.
- والشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا التي تحمي الجلد. ولزيت شجرة الشاي نفس الخصائص المفيدة لنضارة البشرة. وهذا المثبت جيد جدا للبشرة الدهنية مع تقليل كمية الجليسرين لربع ملعقة.
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