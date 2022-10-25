أدخلي شمع العسل في روتين العناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط

المكون الرئيس في معظم الكريمات التجميل هو العسل، والذي يعد من أهم مرطبات البشرة وأكثرها فعالية وفائدة.

فلم لا تستبدلين كريما منزليا بهذه الكريمات من صنع يديك يعتمد في مكوناته على العسل أيضا.

إليكِ هذه الطريقة البسيطة الذي سوف تجعلك تستمتعين ببشرة رطبة طوال الشتاء وذلك وفقا لموقع «انتي أجمل».

المكونات

كوب من شمع العسل

ربع كوب من زيت الزيتون

ربع كوب من زيت اللوز

ربع كوب من زيت بذور العنب

ربع كوب من زيت جوز الهند

نصف كوب من الماء

قطرات من الزيت العطري المفضل لديك كزيت اللافندر