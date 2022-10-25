أدخلي شمع العسل في روتين العناية ببشرتك...

المكون الرئيس في معظم الكريمات التجميل هو العسل، والذي يعد من أهم مرطبات البشرة وأكثرها فعالية وفائدة.
فلم لا تستبدلين كريما منزليا بهذه الكريمات من صنع يديك يعتمد في مكوناته على العسل أيضا.
إليكِ هذه الطريقة البسيطة الذي سوف تجعلك تستمتعين ببشرة رطبة طوال الشتاء وذلك وفقا لموقع «انتي أجمل».
المكونات
كوب من شمع العسل
ربع كوب من زيت الزيتون
ربع كوب من زيت اللوز
ربع كوب من زيت بذور العنب
ربع كوب من زيت جوز الهند
نصف كوب من الماء
قطرات من الزيت العطري المفضل لديك كزيت اللافندر
طريقة التطبيق
- قومي بمزج وتسخين الزيوت على نار هادئة.
- بمجرد تدفئة الزيوت قومي بوضع شمع العسل وحركيها برفق حتى يذوب تماما.
- ضعي قطرات العطر، واخلطي المزيج جيدا، مع إضافة القليل من الماء حتى يتشكل الكريم، ويصبح جاهزا للاستخدام.
- ضعيه في عبوات محكمة الإغلاق، وقومي بحفظه في الثلاجة.
- لن يقوم هذا الكريم بترطيب بشرتك فحسب، بل إن مكوناته الفريدة ستعمل على تغذية بشرتك والاعتناء بها بطريقة مثالية.
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