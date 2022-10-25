الليجنز الملونة لإطلالة مبهجة في شتاء 2023

القاهرة - بوابة الوسط

في حين يبدو أن السراويل واسعة الساق فازت على الجينز الضيق، فإن الليجنز (Leggings) هذا الموسم يتربع على عرش الموضة في شتاء 2023 خاصة الملون منه، فأحرصي على الحصول على أكثر من قطعة منه.

ويمكن ارتداء الليجنز الملون على جاكت طويل أو قميص بلون سادة أو بلوزة ذات عنق طويل بتشجيرات.

شاهدي معنا الصور واستوحي معنا إطلالتك بألوان مبهجة هذا الشتاء.

شاهدي معنا بعض الليجنز (Leggings) الملونة لشتاء 2023 (الإنترنت)

شاهدي معنا بعض الليجنز (Leggings) الملونة لشتاء 2023 (الإنترنت)

شاهدي معنا بعض الليجنز (Leggings) الملونة لشتاء 2023 (الإنترنت)