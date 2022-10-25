Atwasat

الليجنز الملونة لإطلالة مبهجة في شتاء 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 12:36 مساء
الليجنز الملونة لإطلالة مبهجة في شتاء 2023
شاهدي معنا بعض الليجنز (Leggings) الملونة لشتاء 2023 (الإنترنت)
alwasat radio

في حين يبدو أن السراويل واسعة الساق فازت على الجينز الضيق، فإن الليجنز (Leggings) هذا الموسم يتربع على عرش الموضة في شتاء 2023 خاصة الملون منه، فأحرصي على الحصول على أكثر من قطعة منه.

ويمكن ارتداء الليجنز الملون على جاكت طويل أو قميص بلون سادة أو بلوزة ذات عنق طويل بتشجيرات.

شاهدي معنا الصور واستوحي معنا إطلالتك بألوان مبهجة هذا الشتاء.

شاهدي معنا بعض الليجنز (Leggings) الملونة لشتاء 2023 (الإنترنت)
شاهدي معنا بعض الليجنز (Leggings) الملونة لشتاء 2023 (الإنترنت)
شاهدي معنا بعض الليجنز (Leggings) الملونة لشتاء 2023 (الإنترنت)
شاهدي معنا بعض الليجنز (Leggings) الملونة لشتاء 2023 (الإنترنت)
شاهدي معنا بعض الليجنز (Leggings) الملونة لشتاء 2023 (الإنترنت)
شاهدي معنا بعض الليجنز (Leggings) الملونة لشتاء 2023 (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»

أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا الثلاثاء

«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا ...
مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح النووي

مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح ...
شاهد فيديو فوز شباب ليبيا بأقدام الحبيشي أمام المغرب ليهدي التأهل لتونس

شاهد فيديو فوز شباب ليبيا بأقدام الحبيشي أمام المغرب ليهدي التأهل لتونس
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد تنسينا

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد ...
رئيس جائزة «أكاكوس» هشام الدالي لـ«بوابة الوسط»: اتفقنا على بناء مدينة رياضية كاملة

رئيس جائزة «أكاكوس» هشام الدالي لـ«بوابة الوسط»: اتفقنا على بناء مدينة رياضية ...
مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا

مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا
مندوب بريطانيا: من المؤسف أن النخبة السياسية الليبية لم تتفق على أي أساس للانتخابات

مندوب بريطانيا: من المؤسف أن النخبة السياسية الليبية لم تتفق على أي أساس ...
باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا

باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا
العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب

العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب
سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين

سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين
3 مواجهات في ربع نهائي كأس ليبيا عبر قناة الوسط «WTV» ومباراة غائبة دون سبب

3 مواجهات في ربع نهائي كأس ليبيا عبر قناة الوسط «WTV» ومباراة غائبة دون سبب
ريشي سوناك يقترب من رئاسة وزراء بريطانيا

ريشي سوناك يقترب من رئاسة وزراء بريطانيا
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين

سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
البزار وخل التفاح للتخلص من قشرة الشعر
البزار وخل التفاح للتخلص من قشرة الشعر
زيت اللوز وعصير الليمون للتخلص من الهالات السوداء
زيت اللوز وعصير الليمون للتخلص من الهالات السوداء
شباب يسيرون على خطى أساطير تصميم الأزياء في اليابان
شباب يسيرون على خطى أساطير تصميم الأزياء في اليابان
أحلام بفستان من توقيع روبرتو كفالي
أحلام بفستان من توقيع روبرتو كفالي
القرفة بديلا لفيلر الشفاه
القرفة بديلا لفيلر الشفاه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكاليف إطلالة ياسمين صبري الوردية في باريس
تكاليف إطلالة ياسمين صبري الوردية في باريس...
3 طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة
3 طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة...
بالفيديو: جديد «ديور» لربيع وصيف 2023
بالفيديو: جديد «ديور» لربيع وصيف 2023...
تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط
تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط...
طرق طبيعية لزيادة الكولاجين في البشرة
طرق طبيعية لزيادة الكولاجين في البشرة...
المزيد
الليجنز الملونة لإطلالة مبهجة في شتاء 2023
الليجنز الملونة لإطلالة مبهجة في شتاء 2023...
كل ما تريد معرفته عن عمليات الذقن المزدوج
كل ما تريد معرفته عن عمليات الذقن المزدوج...
مصممة أزياء الأميرة كيت ميدلتون تمنح منة شلبي إطلالة ساحرة
مصممة أزياء الأميرة كيت ميدلتون تمنح منة شلبي إطلالة ساحرة...
القرفة بديلا لفيلر الشفاه
القرفة بديلا لفيلر الشفاه...
أحلام بفستان من توقيع روبرتو كفالي
أحلام بفستان من توقيع روبرتو كفالي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط