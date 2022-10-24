كل ما تريد معرفته عن عمليات الذقن المزدوج

القاهرة - بوابة الوسط

يُمثل اللغد أو ما يُعرف في الإنجليزية بـ«Double chin» أو الذقن المزدوج مشكلة عند الكثيرين، ويُعاني منه الرجال والسيدات على حدٍ سواء، فهو يعطي للوجه مظهر غير جذاب وفي أحيان كثيرة يُعطي مظهر أكبر سنا.

ولذلك يسعى الكثيرون للتخلص منه بشتى الطرق، وهناك عديد الطرق التي تساعدك في التخلص من اللغد، منها عملية شفط اللغد.

ما هي عملية شفط اللغد، وما هي فوائدها وأضرارها، ومتى يتم اللجوء إليها، وما هي تكلفتها، وكيف يتم إجرائها؟ تعرفوا معنا على كل ذلك وذلك وفقا لموقع «جمالك».

ما هو اللغد؟ ولماذا يتكون؟

يُعرف اللغد بتجمع الدهون أسفل الذقن مما يجعل أسفل الوجه ممتلئا وقد يبدو الجلد مترهل في هذه المنطقة أيضا، وقد يتكون اللغد نتيجة عدة عوامل من أهمها:

زيادة الوزن:

- مما يتسبب في تجمع الدهون وتكوين طبقة أسفل الوجه.

- ليس شرطا أن تُصاب بالسمنة ليتكون اللغد فقد تعمل زيادة الوزن فقط على تكوين اللغد، وفي هذه الحالة يمكن التغلب عليه بممارسة بعض التمارين الرياضية وفقدان الوزن الزائد.

التقدم في العمر:

- الرقبة من أكثر الأماكن في الجسم ثأثرا بالتقدم في السن، ويظهر ذلك في صورة ترهلات.

- يظهر التقدم في العمر في صورة ترهل وتدلي الجلد أسفل الوجه، وفي هذه الحالة قد تساعد بعض التمارين الخاصة بشد العضلات في التقليل من اللغد، ولكن الحل الأمثل يتمثل في عمليات شد الوجه، وشد الرقبة.

عوامل وراثية

- قد يتكون اللغد نتيجة بعض العوامل الوراثية أيضا، فيصعُب التخلص منه بممارسة الرياضة أو فقدان الوزن، ويُنصح في هذه الحالة باللجوء إلى الجراحات التجميلية البسيطة مثل شفط اللغد.

ما هي عملية شفط اللغد؟

- يُقصد بعملية شفط اللغد إزالة الدهون الزائدة أسفل الذقن عن طريق إدخال أنبوبة رفيعة لشفط الدهون بهذه المنطقة.

- غالبا ما تحتاج هذه العملية إلى تخدير موضعي فقط.

- هناك العديد من أنواع عمليات شفط اللغد على حسب الحالة.

أنواع عمليات شفط اللغد

- هناك العديد من العمليات التي تُستخدم في شفط اللغد، ويُحدد الطبيب نوع العملية المناسبة لك وفقا للسن على الأرجح، فإذا كان عمرك يتراوح بين 20-50 عاما فغالبا يلجأ الطبيب إلى عملية شفط اللغد بالـ«liposuction»، أو بإذابة الدهون ليتخلص الجسم منها دون تدخل جراحي، ولا يحتاج إلى عمليات شد الجلد نظرا لاحتفاظ الجلد بمرونته في هذا العمر وقدرته على التخلص من الترهلات بعد العملية.

- أما في الأفراد أكبر من خمسين عاما فقد يلجأ الطبيب إلى عمليات شد الوجه أو شد الرقبة أو كلاهما معا للتخلص من اللغد، حيث يتكون اللغد في هذه المرحلة العمرية نتيجة ترهلات الجلد، ونظرا لعدم احتفاظ الجلد بمرونته فقد لا تُعطي عمليات شفط اللغد النتائج المرغوبة.

المرشحون لعملية شفط اللغد

- أي شخص يُعاني من تكون اللغد بصورة مزعجة ولا يستطيع التخلص منه بفقدان الوزن الزائد أو إجراء بعض التمارين المخصصة لذلك يمكنه إجراء عملية شفط اللغد، طالما يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أمراض متعلقة بسيولة الدم.

تكلفة عملية شفط اللغد

- تُعد عملية شفط اللغد أو الـ«liposuction» من العمليات البسيطة التي تحتاج فقط لمخدر موضعي ولا تحتاج لوقت طويل لإجراء العملية، ولذلك فهي منخفضة التكلفة نسبيا إذا ما قورنت بعمليات رفع الوجه أو الرقبة.