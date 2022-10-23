القرفة بديلا لفيلر الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت الشفاه الممتلئة والكبيرة من الصيحات الرائجة بين الفتيات في السنوات الأخيرة، إذ تسعى الكثير منهن للحصول على شفايف ممتلئة وكبيرة الحجم، للظهور بإطلالة أكثر جمالاً وجاذبية.

وتختلف طرق تكبير الشفايف ولكن تُعد أشهرها عمليات التجميل، حيث يتم تكبير الشفايف باستخدام الفيلر وهو ما ينطوي على آثار صحية سلبية.

وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية لتكبير الشفايف، بمكونات بسيطة توجد داخل كل منزل، يُمكنكِ تكبير الشفايف باستخدام القرفة والعسل تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «سيدتي».

فوائد القرفة

- تقشير الشفاه، حيث تعمل القرفة كمقشر طبيعي للشفاه مما يساعد في التخلص من الجلد الميت والتشققات التي تصيبها، خاصة خلال فصل الشتاء.

- تساعد القرفة على تدفق الدم في الشفاه وهو ما يساعد في ظهورها بلون وردي ومظهر ممتلئ.

- تحتوي القرفة على مواد مضادة للأكسدة تساعد في التخلص من اللون الداكن للشفاه، الذي يُسببه التعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر أو استخدام مستحضرات تجميل غير جيدة.

الأدوات المُستخدمة في تكبير الشفايف:

ملعقة عسل.

2 ملعقة مسحوق القرفة.

فرشاة ناعمة.