زيت اللوز وعصير الليمون للتخلص من الهالات السوداء

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني الكثير من السيدات من مشكلة الهالات السوداء، لذلك نقدم إليكِ حلا سحريا من الطبيعة يخلصك من هذه المشكلة تماما، عن طريق استخدام زيت اللوز.

ويخترق زيت اللوز طبقات الجلد بسرعة، مما يساعد على تغلغل المواد المغذية والمرطبة في البشرة ويفضل استخدام ويت اللوز المر وهو متوفر لدى لعطار لتحصلي على نتيجة أفضل وأسرع، حسب «جمالك».

زيت اللوز المر وفيتامين E

- اخلطي 5 قطرات من زيت اللوز المر مع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، بعدها دلكي حول عينيكِ لحوالي 4 دقائق واتركيه 20 دقيقة قبل أن تشطفيه بالماء البارد.