Atwasat

البزار وخل التفاح للتخلص من قشرة الشعر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 02:26 مساء
البزار وخل التفاح للتخلص من قشرة الشعر
ودعي قشرة الشعر بمكونات طبيعية موجودة في منزلك (الإنترنت)
alwasat radio

نقدم إليك طريقة طبيعية للتخلص من قشرة الشعر مع المداومة على استخدامها من البزار وجوز الهندخل التفاح، فللبزار (الكركم) فوائد جمالية عديدة، فيسهم البزار في معالجة مشكلة تساقط الشعر من خلال أقنعة تغذي وتكثف الشعر.

كما يعمل الكركم على تقوية الدورة الدموية ويعزز فروة رأسك، فيمنعها من إفراز الدهون، وبالتالي يمنع ظهور القشرة.

واليوم نقدم إليك خلطة منزلية طبيعية تخلصك من هذه المشكلة تماما، تعرفي إليها معنا وفقا لموقع «جمالك».
المكونات وطريقة التطبيق:
- ملعقة من البزار.
- 3 ملاعق من زيت جوز الهند.
- 5 قطرات من زيت اللوز.
- 2 ملعقة من خل التفاح
- امزجي المكونات جيدا وطبقي الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة. اغسلي بعدها شعرك بالطريقة الاعتيادية وتأكدي من تنظيفها من الماسك جيدا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق

جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق
مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ثالثة»؟

مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ...
كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي

رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي
150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد

150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد
انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا
انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه

جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: جديد «رالف لورين» لربيع وصيف 2023
بالفيديو: جديد «رالف لورين» لربيع وصيف 2023
الزبادي والخبز لتفتيح البشرة
الزبادي والخبز لتفتيح البشرة
ياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي
ياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي
شامبو من خل التفاح والشاي الأخضر للعناية بشعرك
شامبو من خل التفاح والشاي الأخضر للعناية بشعرك
طرق طبيعية لزيادة الكولاجين في البشرة
طرق طبيعية لزيادة الكولاجين في البشرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكاليف إطلالة ياسمين صبري الوردية في باريس
تكاليف إطلالة ياسمين صبري الوردية في باريس...
مي عمر في باريس بتوقيع أليكساندر فوثير
مي عمر في باريس بتوقيع أليكساندر فوثير...
3 طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة
3 طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة...
بالفيديو: جديد «ديور» لربيع وصيف 2023
بالفيديو: جديد «ديور» لربيع وصيف 2023...
تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط
تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط...
المزيد
البزار وخل التفاح للتخلص من قشرة الشعر
البزار وخل التفاح للتخلص من قشرة الشعر...
بعد اتهام مكسيكي بالسرقة الفكرية.. «رالف لورين» تعتذر
بعد اتهام مكسيكي بالسرقة الفكرية.. «رالف لورين» تعتذر...
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»...
طرق طبيعية لزيادة الكولاجين في البشرة
طرق طبيعية لزيادة الكولاجين في البشرة...
شامبو من خل التفاح والشاي الأخضر للعناية بشعرك
شامبو من خل التفاح والشاي الأخضر للعناية بشعرك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط