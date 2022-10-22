البزار وخل التفاح للتخلص من قشرة الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة طبيعية للتخلص من قشرة الشعر مع المداومة على استخدامها من البزار وجوز الهندخل التفاح، فللبزار (الكركم) فوائد جمالية عديدة، فيسهم البزار في معالجة مشكلة تساقط الشعر من خلال أقنعة تغذي وتكثف الشعر.

كما يعمل الكركم على تقوية الدورة الدموية ويعزز فروة رأسك، فيمنعها من إفراز الدهون، وبالتالي يمنع ظهور القشرة.