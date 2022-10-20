طرق طبيعية لزيادة الكولاجين في البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

التقدم في العمر يقلل من مرونة البشرة وتبدأ مادة الكولاجين بالانخفاض؛ لذلك من الضروري تطبيق خلطات طبيعية تساعد على إعادة مرونة الجلد، لذا نقدم لكِ أفضل طرق طبيعية لزيادة إنتاج الكولاجين في البشرة، وفق «هي».

ما هو الكولاجين؟

الكولاجين هو عبارة عن بروتين موجود بأجسامنا بمعدلات كبيرة، وهو مسؤول عن تغيير وإصلاح الأنسجة للحصول على بشرة مشدودة بمظهر شبابي ولتأخير علامات الشيخوخة. فقد يقل الكولاجين مع التقدم في العمر، وتصبح البشرة مترهلة وباهتة، ولكن يمكنك إعادة نشاطها باتباع الطرق الطبيعية.

بذور الكتان

تعد بذور الكتان مصدرا رئيسيا لدهون «أوميغا 3»، التي تساعد في زيادة إنتاج الكولاجين، فكلما زادت هذه الدهون في الجسم، كلما ساعدت على منع ظهور التجاعيد، لذلك أكثري من إضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي، فملعقة كبيرة كل يوم من بذور الكتان تساعد في زيادة إنتاج الكولاجين.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يلعب فيتامين سي دورا فعال في عملية إنتاج الكولاجين، لذلك أكثري من الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون والطماطم والفراولة وتمتعي ببشرة شبابية حيث يزيد إنتاج الكولاجين.

تدليك الوجه

يساعد تدليك الوجه في تعزيز إنتاج الكولاجين وتغذية عضلات الوجه، مما يؤدي إلى تسريع الدورة الدموية وتنشيطها، فهذا يضفي مظهرا منعشا وشابا على البشرة.

تطبيق الكريمات

تساعد الكريمات الغنية بالكولاجين إلى تحسين البشرة وإعادة شبابها، لذلك فتطبيق مستحضرات غنية بالكولاجين تساعد في التغلغل داخل الطبقات العميقة من الجلد وبالتالي تحسين البشرة. فجربي كريم نهار مرطب ومضاد للتجاعيد بالإضافة إلى كريم ليلي معزز لمتانة البشرة ولتعزيز إنتاج الكولاجين والإلستين بشكل طبيعي.

الترطيب

يعد شرب الماء بكميات كبيرة والإكثار من الفاكهة والخضار الغنية بالماء إلى تنشيط إنتاج الكولاجين، لذلك اشربي على الأقل 8 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على بشرة مرنة ونشيطة.