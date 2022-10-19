شامبو من خل التفاح والشاي الأخضر للعناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني كثير من السيدات مشكلة جفاف الشعر، وقد ترجع إلى استخدامهم المواد الكيميائية الموجودة بداخل الشامبو البلسم المستخدم، الذي قد يحتوي على البارابين والسيليكون والمواد الكيميائية، التي لها آثار سلبية ضارة على الشعر والجسم على المدى الطويل.

لذلك نقدم إليكِ بالخطوات طريقة صنع شامبو طبيعي من دون أي «كيماويات» يعمل على ترطيب الشعر وحمايته من التلف وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».