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ياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 01:38 مساء
ياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي
إطلالة وردية لياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي (الإنترنت)
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نشرت النجمة ياسمين صبري صورا من حضورها حفل افتتاح «World of Fashion 2022» لهذا العام في دبي.

وظهرت ياسمين صبري في الصور وهي ترتدي فستانا أنيقا من تصميم دار «Dolce & Gabbana»، بطباعة ورود وخامة مطاطية، يصل طوله لأسفل الركبة.

ويصل سعر الفستان إلى 1500 دولار، شاهديه من موقع بيعه.
 

إطلالة وردية لياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي (الإنترنت)
إطلالة وردية لياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي (الإنترنت)
إطلالة وردية لياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي (الإنترنت)
إطلالة وردية لياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي (الإنترنت)
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