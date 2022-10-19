ياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت النجمة ياسمين صبري صورا من حضورها حفل افتتاح «World of Fashion 2022» لهذا العام في دبي.

وظهرت ياسمين صبري في الصور وهي ترتدي فستانا أنيقا من تصميم دار «Dolce & Gabbana»، بطباعة ورود وخامة مطاطية، يصل طوله لأسفل الركبة.

ويصل سعر الفستان إلى 1500 دولار، شاهديه من موقع بيعه.



إطلالة وردية لياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي (الإنترنت)

إطلالة وردية لياسمين صبري بتوقيع «Dolce & Gabbana» في دبي (الإنترنت)