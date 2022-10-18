بالفيديو: جديد «رالف لورين» لربيع وصيف 2023

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت دار «رالف لورين»، الأحد، مجموعتها لربيع وصيف 2023 مع عرض خاص لعالم لورين في جنوب كاليفورنيا.

وفي مدرج مليء بالتفاصيل، أعادت لورين إحياء أنماط من أرشيف العلامة التجارية المختلفة، من «Polo» إلى «Purple Label» إلى «RRL».

وللمرة الأولى للعلامة التجارية الشهيرة، نظمت لورين «تجربة أزياء خاصة» مستوحاة من أنماط الحياة متعددة الأوجه في الساحل الغربي.

وأخذت لورين من عالم الرياضة والرفاهية الباهتة الموجودة على هوامش الدولة الذهبية، وقالت: «لطالما ألهمني الجمال الطبيعي والتراث والسحر للساحل الغربي لأميركا».

وافتتح المصمم العرض ببدلة بلون القمحي مزينة بقبعة رعاة البقر كبيرة الحجم وحزام غربي ومجوهرات عتيقة الطراز.

وجاءت ألوان المجموعة بصورة مبهجة وقصات مختلفة وأقمشة مميزة.

شاهدي معنا المجموعة واستوحي منها إطلالتك.

ألوان مبهجة وقطع فريدة تميز مجموعة «رالف لورين» لربيع وصيف 2023 (الإنترنت)

ألوان مبهجة وقطع فريدة تميز مجموعة «رالف لورين» لربيع وصيف 2023 (الإنترنت)