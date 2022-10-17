Atwasat

زيت القرنفل والفازلين للعناية بأظافرك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 04:02 مساء
زيت القرنفل والفازلين للعناية بأظافرك
قناع منزلي يعمل على تقوية أظافرك وإطالتها في وقت قليل (الإنترنت)
alwasat radio

هناك العديد من المنتجات المتوافرة بالأسواق للعناية بأظافرك، لكنها قد تكون مكلفة أو تحتوي على الكيماويات، التي تسبب تحسس البشرة، والبديل الأفضل لتلك المنتجات هو الحصول على المغذيات المقوية للأظافر من مصادرها الطبيعيَّة.

لذلك نقدم لك قناعا منزليا يعمل على تقوية أظافرك وإطالتها في وقت قليل، تعرفي معنا إلى المكونات وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «الموضوع».

مقوي الثوم للأظافر ليساعد على تطويل الأظافر
المكونات:
فصان من الثوم.
ملعقتان من زيت القرنفل أو زيت الزيتون.
القليل من الفازلين.

طريقة التحضير:
قشري الثوم، ثم قومي بفرمه.
أضيفي زيت القرنفل أو زيت الزيتون للثوم المفروم.
أضيفي القليل من الفازلين.
اخلطي المكونات جيدا بشوكة أو بالخلاط.
يستمر الخلط مدة 5-10 دقائق، أو حتى يتحول الخليط إلى سائل كريمي ناعم.
ضعي السائل في زجاجة بلاستيكية محكمة الغلق.

طريقة الاستخدام:
- ضعي القليل من مقوي الثوم على قطع قطن نظيفة.
قومي بمسح أظافرك بهذه القطنة برفق.
- اتركي المقوي على أظافرك مدة 15-20 دقيقة.
- اغسلي يديكِ بالصابون والماء الفاتر.
بعد الانتهاء، ضعي طبقة من ملمع الأظافر وشاهدي أظافرك تتوهج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين

بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني

جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»

تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»
الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء

الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
الباستيل والنيون أكثر رواجا لألوان 2023
الباستيل والنيون أكثر رواجا لألوان 2023
تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط
تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط
اللبنانية رزان جمال سفيرة «ديور» في الشرق الأوسط
اللبنانية رزان جمال سفيرة «ديور» في الشرق الأوسط
إنشاء مصنع جديد لمنتجاب «فندي» الجلدية في إيطاليا
إنشاء مصنع جديد لمنتجاب «فندي» الجلدية في إيطاليا
«موديل عارية» تضع أشهر مجلة موضة في ورطة
«موديل عارية» تضع أشهر مجلة موضة في ورطة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكاليف إطلالة ياسمين صبري الوردية في باريس
تكاليف إطلالة ياسمين صبري الوردية في باريس...
«نوستالجيا التسعينيات» تطبع عروض أسبوع ميلانو للموضة
«نوستالجيا التسعينيات» تطبع عروض أسبوع ميلانو للموضة...
خلطات طبيعية بديلة لـ«فيلر» الخدود
خلطات طبيعية بديلة لـ«فيلر» الخدود...
مي عمر في باريس بتوقيع أليكساندر فوثير
مي عمر في باريس بتوقيع أليكساندر فوثير...
3 طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة
3 طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة...
المزيد
زيت القرنفل والفازلين للعناية بأظافرك
زيت القرنفل والفازلين للعناية بأظافرك...
أنغام في إطلالة مميزة بتوقيع أليكسندر ماكوين
أنغام في إطلالة مميزة بتوقيع أليكسندر ماكوين...
ألوان وإطلالات رائجة لملابس شتاء 2023
ألوان وإطلالات رائجة لملابس شتاء 2023...
«موديل عارية» تضع أشهر مجلة موضة في ورطة
«موديل عارية» تضع أشهر مجلة موضة في ورطة...
إنشاء مصنع جديد لمنتجاب «فندي» الجلدية في إيطاليا
إنشاء مصنع جديد لمنتجاب «فندي» الجلدية في إيطاليا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط