زيت القرنفل والفازلين للعناية بأظافرك

القاهرة - بوابة الوسط

هناك العديد من المنتجات المتوافرة بالأسواق للعناية بأظافرك، لكنها قد تكون مكلفة أو تحتوي على الكيماويات، التي تسبب تحسس البشرة، والبديل الأفضل لتلك المنتجات هو الحصول على المغذيات المقوية للأظافر من مصادرها الطبيعيَّة.

لذلك نقدم لك قناعا منزليا يعمل على تقوية أظافرك وإطالتها في وقت قليل، تعرفي معنا إلى المكونات وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «الموضوع».

مقوي الثوم للأظافر ليساعد على تطويل الأظافر

المكونات:

فصان من الثوم.

ملعقتان من زيت القرنفل أو زيت الزيتون.

القليل من الفازلين.

طريقة التحضير:

قشري الثوم، ثم قومي بفرمه.

أضيفي زيت القرنفل أو زيت الزيتون للثوم المفروم.

أضيفي القليل من الفازلين.

اخلطي المكونات جيدا بشوكة أو بالخلاط.

يستمر الخلط مدة 5-10 دقائق، أو حتى يتحول الخليط إلى سائل كريمي ناعم.

ضعي السائل في زجاجة بلاستيكية محكمة الغلق.