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أنغام في إطلالة مميزة بتوقيع أليكسندر ماكوين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 01:54 مساء
أنغام في إطلالة مميزة بتوقيع أليكسندر ماكوين
تعرفي إلى تكلفة أحدث إطلالة للنجمة المصرية أنغام في برنامجها التلفزيوني
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ظهرت النجمة المصرية أنغام في الحلقة الثانية من برنامجها، الذي يعرض في الخميس والجمعة من كل أسبوع، عبر شاشة «dmc» بإطلالة شبابية جديدة أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اختارت أنغام فستانا قصيرا من اللونين الأبيض والأزرق، وفي منطقة الصدر خطوط كورسيه باللون الأسود، من تصميم أليكسندر ماكوين Alexander Mcqueen.

وجاء تصميم الأكمام Off Shoulder، ويصل سعر الفستان إلى 2950 دولارا.. شاهديه من موقع بيعه

ويدور برنامج «أنغام» في إطار غنائي اجتماعي حول استضافة عدد من نجوم الغناء، والحديث حول نشأتهم الموسيقية والعديد من الكواليس التي لا يعرفها الجمهور عن مشوارهم الفني والشخصي.
 

 

تعرفي إلى تكلفة أحدث إطلالة للنجمة المصرية أنغام في برنامجها التلفزيوني
تعرفي إلى تكلفة أحدث إطلالة للنجمة المصرية أنغام في برنامجها التلفزيوني
تعرفي إلى تكلفة أحدث إطلالة للنجمة المصرية أنغام في برنامجها التلفزيوني
تعرفي إلى تكلفة أحدث إطلالة للنجمة المصرية أنغام في برنامجها التلفزيوني
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