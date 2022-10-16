ألوان وإطلالات رائجة لملابس شتاء 2023

القاهرة - بوابة الوسط

يقترب فصل الشتاء رويدًا رويدًا، وهو ما يتطلب الاستعداد وتحضير الملابس الملائمة لبرودة الجو، فيما يقول خبراء الموضة إن اللون الوردي، الأحمر والأصفر، الدافئ من الألوان المرجحة للشتاء المقبل.

وقبل بداية الشتاء، تعلن دور الأزياء العالمية ألوان موضة الشتاء، وهذا العام سيطرت الألوان الوردية وتمثلت في دار فالنتينو، التي عرضت اللون الوردي بجميع درجاته، وفق «هن».

ومن أكثر الألوان انتشارًا في شتاء 2023 اللون الأحمر الوردي أو ما يسمى بلون «التوت الأحمر»، وهو من الألوان الجريئة والجذابة يمكن استخدامها في طلاء الأظافر وأيضًا الملابس، كما يمكن تنسيقها في ألوان دهانات المنزل.

- الباستيل والنيون أكثر رواجا لألوان 2023

إضافة إلى اللون الأحمر الوردي، هناك اللون الأصفر الدافئ وهو من ألوان موضة شتاء 2023 وظهر في العديد من دور الأزياء العالمية والمصممين المشاركين في أسبوع الموضة بباريس، منهم جوروج حبيقة الذي استعان به في عروض طيور الفلامنغو، كأحد الألوان الأساسية لشتاء 2023.

ملابس شتاء 2023 محجبات

تعد التنانير من أكثر ملابس شتاء 2023 للمحجبات انتشارًا، وإذا كنتِ تفضلين إطلالة أكثر احتشامًا، فهي مثالية يمكن ارتداء التنانير الواسعة في الشتاء مع الأحذية والسترة، يمكنك إضافة حزام أو تخطيه للحصول على مظهر أكثر استرخاءً، ومن الألوان الرائجة فيها الأصفر الدافىء والرمادي.

السترات الطويلة الواسعة

تعد السترات كبيرة الحجم من موضة شتاء 2023، وهي الاتجاه الجديد هذا الموسم، وإذا كنتِ تتساءلين عن كيفية ارتدائها مع حجابك، تعاملي مع السترة كبيرة الحجم مثل الجاكيت، حيث يمكنك ارتداؤها مع بنطال أو تنورة إذا لم يكن البنطال مناسبًا لكِ، وتبدو السترات كبيرة الحجم أيضًا رائعة مع الفساتين.

موضة شتاء 2023 (الإنترنت)

موضة شتاء 2023 (الإنترنت)