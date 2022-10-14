إنشاء مصنع جديد لمنتجاب «فندي» الجلدية في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

بهدف دعم نموّها، رفعت دار «فندي» للأزياء طاقتها الإنتاجية في إيطاليا، عبر إنشائها مصنعاً جديداً مخصصاً للسلع الجلدية في توسكانا.

وسجل نمو الدار المملوكة لمجموعة «إل في إم إتش»، الرائدة عالمياً في مجال السلع الفاخر، مستويات قياسية سنتي2021 و2022.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فندي» سيرج برنشفغ على هامش افتتاح «فندي فاكتوري» الأربعاء في كابانوتشيا قرب فلورنسا «بعد عامين سجلنا خلالهما مستويات قياسية، نحن على ثقة بما سنحققه سنة 2023» رغم الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، وفق «فرانس برس».

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ويحتل موقع الإنتاج الجديد مساحة 30 ألف متر مربّع كانت تضم سابقاً مصنع «برونلسكي» للسيراميك، في منطقة تشتهر بصناعاتها الجلدية وتضم علامات تجارية عدة أخرى.

ويركّز «فندي فاكتوري» الذي يقع بين تلال خضراء مزروعة بأشجار زيتون وقرب بساتين الكروم التابعة لنبيذ كيانتي، على الاستدامة البيئية، ومن شأنه تعزيز وجود «إل في إم إتش» في إيطاليا التي يستثمر فيها بأكثر من 200 مليون يورو سنوياً .

وسبق لمجموعة «إل في إم إتش» التي استثمرت نحو 50 مليون يورو لإنشاء «فندي فاكتوري»، أن افتتحت عام 2018 مصنعاً لنظارات «تيليوس» في لونغاروني وسنة 2019 مشغلاً لعلامة «سيلين» التجارية في رادا بتوسكانا.

مجموعة «إل في إم إتش»

ويشهد سوق السلع الجلدية ازدهاراً، إذ يتوقع محللون من مؤسسة «ألتاغاما» التي تجمع أسماء كبيرة متخصصة في السلع الفاخرة الإيطالية، زيادة مستدامة في المبيعات بـ9,5% هذا العام.

وتنتج «فندي» التي توظّف أكثر من 1300 شخص في إيطاليا، سلعاً من الفراء وملابس جاهزة وأحذية وعطوراً ونظارات وساعات وأكسسوارات.

ومنذ استحواذ «إل في إم إتش» عليها عام 2001، شهدت «فندي» نمواً متسارعاً إذ وصلت إيراداتها عام 2001 إلى نحو 1,7 مليار يورو، بحسب تقديرات المحللين.

و»فندي» التي تبقى حساباتها الدقيقة سرية، هي إحدى من أكثر العلامات التجارية الإيطالية انتشاراً في العالم، مع تحقيقها نسبة كبيرة من أرباحها نتيجة مبيعات في الولايات المتحدة وآسيا.