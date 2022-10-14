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اللبنانية رزان جمال سفيرة «ديور» في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 10:08 صباحا
اللبنانية رزان جمال سفيرة «ديور» في الشرق الأوسط
الفنانة اللبنانية رزان جمال بأزياء «ديور» (خاص لـ بوابة الوسط)
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اختارت دار الأزياء العالمي «ديور» الفنانة اللبنانية رزان جمال كسفيرة لمجموعته النسائية الجديدة في الشرق الأوسط.

وحققت رزان نجاحًا ملفتًا على المستويين العالمي والعربي كممثلة من خلال المسلسل الأميركي «The Sandman» الذي تصدر أخيرًا مشاهدات الأعمال التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على «نتفليكس»، وكذلك قائمة الأعمال التليفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع «IMDb»، وتمثل رزان فيه التواجد العربي الوحيد مع عدد كبير من نجوم هوليوود، وفقًا لبيان.

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وعلى مستوى العالم العربي تألقت رزان من خلال فيلم «كيرة والجن» الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

رزان جمال 
وعبرت رزان عن سعادتها لاختيارها سفيرة لمجموعة «ديور» في الشرق الأوسط، قائلة: «أنا كتير متحمسة للإعلان أنني أصبحت السفيرة الجديدة لمجموعات ديور النسائية في الشرق الأوسط»، مضيفة «من وقت انضمامي لمجتمع الموضة وأنا أتمنى التعاون مع أشخاص يضيفون لي ويطوروني».

رزان جمال ممثلة لبنانية بريطانية، حققت نجاحًا كبيرًا عربيًا وعالميًا، واشتهرت في العالم العربي بتجسيدها لشخصية «ماغي» في مسلسل «ما وراء الطبيعة» (2020)، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وشاركت في بطولته مع أحمد أمين وآية سماحة، وهو أول مسلسل مصري ضمن أعمال «نتفليكس» الأصلية.

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