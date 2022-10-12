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بالفيديو: طرق علاج آثار حب الشباب وأنواعها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 10:35 صباحا
بالفيديو: طرق علاج آثار حب الشباب وأنواعها
حب الشباب والندب الناتجة عنها من أكثر المشكلات شيوعا.. تعرف إلى علاجها (الإنترنت)
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قد يكون حب الشباب محبطًا بسبب مظهره وبسبب الندب التي يتركها على الوجه والمناطق التي كانت مصابة بحب الشباب، لذلك نقدم إليكم بالفيديو طرق علاج آثار حب الشباب وسبب ظهورها وكيفية تفاديها شاهدي معنا الفيديو وتجنبي حدوث هذه المشكلة وذلك وفقًا لقناة الدكتور محمد الناظر على «يوتيوب».

تتوفر العديد من العلاجات الطبية التي تساعد في تقليل الإصابة والمعاناة من ندبات حب الشباب، وقد يوصي طبيب الأمراض الجلدية بإجراءات مختلفة حسب نوع جلد وبشرة الشخص ومدى الندوب، وعادةً ما تشمل ما يأتي:

التقشير الكيميائي:
- يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يوصي بنوع معين من التقشير، وذلك استنادًا لنوع بشرة الشخص، وشدة الحب والندبات التي يعاني منها.

الحقن:
- قد تساعد حقن الستيرويدات القشرية في علاج ندبات حب الشباب وآثارها.

العلاج بالليزر:
- قد يعالج الليزر الجلد من جديد دون استخدام المواد الكيميائية أو الدعك، حيث يزيل الطبقة العليا من الجلد للكشف عن خلايا الجلد الأصغر الموجودة تحتها، والتي تساعد في التقليل من ظهور ندبات وآثار حب الشباب.

 

 

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