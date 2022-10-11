تكلفة إطلالة بلقيس في أغنية الفيفا

القاهرة - بوابة الوسط

طرح موقع الفيفا الأغنية الدعائية لكأس العالم Light The Sky أو «أنوّر السماء» التى قدمتها الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بمشاركة مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمة رياض.

وظهرت بلقيس فتحي وهي ترتدي فستانًا أسود اللون ضيق بتصميم Mermaid، من خامة الجيرسيه المطاطة، وفي الأسفل شيفون شفاف، ومزين بحرفي D&G شعار دار Dolce & Gabbana، ويصل سعره إلى 2795 دولارًا، شاهده من موقع بيعه وظهرت بلقيس بشعر طويل مضفر ولاقت إطلالة بلقيس إعجاب رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.







بلقيس فتحي بتوقيع Dolce & Gabbana في أغنية الفيفا (الإنترنت)

بلقيس فتحي بتوقيع Dolce & Gabbana في أغنية الفيفا (الإنترنت)