جديد «Louis Vuitton» لربيع وصيف 2023

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دار الأزياء العالمية لوي فيتون «Louis Vuitton» النقاب عن مجموعة الملابس النسائية لربيع وصيف 2023 والتي تحتفل بالأنوثة، في نهاية أسبوع الموضة في باريس.

وتعمل المجموعة على إظهار الأنوثة وتمجيدها، ويؤكد المصمم «Nicolas Ghesquière» على التفاصيل التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العلامة التجارية مثل، القفل والملصق والمشبك وقطعة زاوية على صندوق والمشبك والسحاب.

أقيم العرض في كور كاريه بمتحف اللوفر في باريس بتصميم خاص من قبل الفنان التشكيلي المعاصر فيليب بارينو «Philippe Parreno».

وجاءت التصميمات في أشكال مختلفة معاصرة، وظهر الجلد بصورة كبيرة وفي أشكال مختلفة وتميزت المجموعة بألوانها وقصاتها والإكسسوارات المستخدمة.

شاهدي معنا المجموعة بالفيديو واستوحي منها ما يناسبك.

