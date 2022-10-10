«ستيفانو ريتشي» تحتفل بيوبيلها الذهبي في رحاب حتشبسوت

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي باليوبيل الذهبي لتأسيسها، بشكل مميز للغاية في مدينة الأقصر (جنوب مصر).

حيث استضاف معبد الملكة حتشبسوت عرض أزياء الدار العالمية، مساء الأحد، في إطار احتفالات ستيفانو ريتشي بيوبيلها الفضي، بحضور 350 شخصية عالمية، وفق موقع «24».

وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، إن اختيار دار ستيفانو ريتشي لمصر ولمعابد الأقصر للاحتفال باليوبيل الذهبي للدار التي انطلقت عروضها من مدينة فلورنسا الإيطالية العام 1972، لم يكن وليد الصدفة، بل هو قرار يرجع لخلفيات وحقائق تاريخية.

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وأشار وزيري إلى أن عرض الأزياء بدأ من مصر القديمة، التي عرفت فنون الأزياء و«الشياكة والذوق والملابس الراقية» منذ آلاف السنين.

وفي تعليقه على اختياره معبد الملكة حتشبسوت، لاستضافة احتفال الدار بيوبيلها الذهبي، قال ستيفانو ريتشي إنه «اختار الاحتفال بالذكرى الخمسين لعلامته التجارية في مدينة رائعة مليئة بالسحر والفن والتقاليد: الأقصر، طيبة القديمة، أرض الفراعنة».

معبد الملكة حتشبسوت

أضاف أنه «للمرة الأولى في التاريخ سيكون معبد الملكة حتشبسوت هو المرحلة الرائعة التي يتم فيها عرض أزياء خاص به».

وأكد ستيفانو ريتشي، على أن حصوله على هذا التفويض المميز من المؤسسات المصرية هو مصدر فخر له، وأن هذا التفويض بإقامة عرضه في معبد الملكة حتشبسوت، يجلب الشعور بالمسؤولية والاحترام والاهتمام تجاه هذه الأماكن المقدسة.

وقد جاء عرض أزياء دار ستيفانو ريتشي بالتزامن مع بداية موسم السياحة الثقافية بمصر، وهو الموسم الذي ينطلق مع بداية شهر أكتوبر من كل عام، حيث يتدفق السياح إلى مصر لزيارة معابد ومقابر حكام مصر القديمة.

معبد فرعوني في مصر يحتضن عرض أزياء لدار الأزياء العالمية «ستيفانو ريتشي» (الإنترنت)

معبد فرعوني في مصر يحتضن عرض أزياء لدار الأزياء العالمية «ستيفانو ريتشي» (الإنترنت)

معبد فرعوني في مصر يحتضن عرض أزياء لدار الأزياء العالمية «ستيفانو ريتشي» (الإنترنت)