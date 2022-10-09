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بالفيديو: جديد ربيع وصيف 2023 لـ«Thom Browne»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 02:00 مساء
بالفيديو: جديد ربيع وصيف 2023 لـ«Thom Browne»
غويندولين كريستي بطلة مسلسل «Game of Thrones» خلال عرض أزياء «Thom Browne»
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قدم «Thom Browne»عرضًا ملونًا من الأناقة القصوى لمجموعته لربيع وصيف 2023، التي عُرضت في أسبوع الموضة في باريس فانتازيا على طراز سندريلا تنبض بالحياة بأسلوب جريء.

جمعت المجموعة تشكيلة متنوعة من الفترات الزمنية والجماليات والتصميمات، كل ذلك مع مخططات ألوان فن البوب وإكسسوارات فائقة، وذلك وفقًا لموقع «ليالينا».

ظهرت لأول مرة الممثلة غويندولين كريستي إحدى بطلات مسلسل «Game of Thrones» وهي تسير على المدرج مرتدية رداءً يبدو أنه يدمج أوروبا في العصور الوسطى مع جماليات شرق آسيا. تحت رداء العباية كانت ترتدي بدلة حمراء مكشكشة تغطي رقبتها حتى قدميها.

وجاءت التصميمات من تشكيلة مختلفة بألوان الباستيل الزاهية من الفساتين والتنانير والمعاطف.

شاهدي معنا التصميمات واستوحي منها ما يناسبك.
 

 

جديد تصميمات «Thom Browne» في باريس
جديد تصميمات «Thom Browne» في باريس
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