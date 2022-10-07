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6 نصائح لاختيار إطلالتك بطريقة صحيحة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 04:06 مساء
6 نصائح لاختيار إطلالتك بطريقة صحيحة
تختلف الإطلالة من امرأة لأخرى رغم أن الملابس واحدة (الإنترنت)
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أحيانا تجدين قطعة الملابس تبدو جذابة على صديقتك، بينما لا يحدث الأمر نفسه إذا كانت عليك أنت.

حينها ستسألين لماذا تبدو هذه الإطلالة جذابة على صديقتك أكثر منك؟ حسنا، لست وحدك، أغلبنا حدث معه الأمر ذاته، وفق «فستاني».

وهناك بعض الأمور والأشياء التي يجب معرفتها وتعلمها حتى تتمكنين من اختيار قطعة الملابس التي تبدو مناسبة لك تماما.

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وإليك هذه النصائح العامة التي تساعدك في اختيار إطلالتك بطريقة صحيحة:
١- خزانة ملابسك ليست كاملة إلا إذا كان لديك أساسيات الدولاب، على سبيل المثال «قميص أبيض».

٢- حافظي على توازن جميل في ملابسك، من خلال ارتداء شيء فضفاض في الأعلى وشيء ضيق من الأسفل، والعكس صحيح.

٣- اتبعي دائما قاعدة الألوان الثلاثة، وتأكدي من أن ملابسك لا تحتوي على أكثر من ثلاثة ألوان، حتى لو كانت بدرجات مختلفة.

٤- يمكن للإكسسوارات الخاصة بك أن تغير مظهرك تماما في جزء من الثانية، لذلك اختاري دائما الملابس المناسبة.

٥- ارتدي ملابسك وفقا لأسلوبك الشخصي وليس وفقا لما هو عصري.

٦- إذا كنت عالقة فيما سترتديه، فابحثي عن الإلهام.

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