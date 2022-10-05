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تكاليف إطلالة ياسمين صبري الوردية في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 03:26 مساء
تكاليف إطلالة ياسمين صبري الوردية في باريس
إطلالة ياسمين صبري الوردية من باريس حديث مواقع التواصل الاجتماعي (الإنترنت)
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نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا جديدة عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتواجدها في العاصمة الفرنسية باريس لحضور عروض أسبوع الموضة هناك، نالت إعجاب الجميع وأصبحت إطلالتها الوردية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن العروض التي حضرتها، عرض دار أزياء فالنتينو «Valentino» لربيع وصيف 2023.

واختارت ياسمين صبري إطلالة كاملة باللون الوردي من مجموعة «فالنتينو» لخريف وشتاء 2022.

وارتدت ياسمين صبري فستانا طويلا بأكمام قصيرة، وبشق جانبي طويل، وأسفله ارتدت جوارب طويلة غطت ساقها باللون الوردي أيضا.

وسعر الفستان 4200 دولار ونسقت معه حذاء من المجموعة نفسها وباللون الوردي سعره 585 يورو وحقيبة وردية سعرها 3650 دولارا.

شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.
 

إطلالة ياسمين صبري الوردية من باريس حديث مواقع التواصل الاجتماعي (الإنترنت)
إطلالة ياسمين صبري الوردية من باريس حديث مواقع التواصل الاجتماعي (الإنترنت)
حقيبة من تصميم دار أزياء فالنتينو «Valentino» (الإنترنت)
حقيبة من تصميم دار أزياء فالنتينو «Valentino» (الإنترنت)
حذاء من تصميم دار أزياء فالنتينو «Valentino» (الإنترنت)
حذاء من تصميم دار أزياء فالنتينو «Valentino» (الإنترنت)
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