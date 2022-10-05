كريستين ستيوارت نجمة عرض أزياء «شانيل» الباريسي

القاهرة - بوابة الوسط

أدت الممثلة كريستين ستيوارت دور البطولة في فيلم عرضته دار «شانيل» للأزياء في اليوم الأخير من أسبوع الموضة في باريس وشكّل تحية لمؤسِستها غابرييل «شانيل» المعروفة باسم «كوكو شانيل».

افتتح عرض أزياء «شانيل» بفيلم قصير من بطولة ستيوارت ظهرت فيه وهي تخرج من إحدى دور السينما في باريس بعدما حضرت فيلم Last Year at Marienbad في العام 1961، وفق «فرانس برس».

تولت كوكو يومها تصميم الأزياء الأنيقة في هذا الفيلم. وكانت للعارضات على المنصة الثلاثاء إطلالات مشابهة للفيلم، فظهرت بعضهن بقصّات شعر قصيرة، أو بفستان سهرة أسود أو فضي طويل.

وكانت ستيوارت في مقدّم الحضور خلال العرض، وكذلك ناومي كامبل وهالسي والنجمة الكورية الجنوبية سو جو بارك.

وكتبت المديرة الفنية للدار فيرجيني فيار في كتيّب العرض «من بين الأشخاص من حولي، (ستيوارت) هي الأقرب إلى غابرييل شانيل». وأضافت أنها «تفهم شانيل والملابس. ومعها، تصبح أكثر حداثة».

اتسمت تشكيلة أزياء ربيع سنة 2023 وصيفها بكونها إلى حد كبير أحادية اللون، مطعّمة بالكثير من الإكسسوارات والتفاصيل البراقة، واختتمت بمجموعة مختارة من الفساتين السوداء القصيرة.

أما بدلة «شانيل» الشهيرة فحضرت مع التنانير والسراويل القصيرة وتلك المزينة بالترتر أو التطريز أو الريش.





عرض تشكيلة «شانيل» للأزياء لربيع وصيف 2023 ضمن أسبوع الموضة في باريس (الإنترنت)