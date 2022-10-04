كل ما تودين معرفته عن تقنية هيدرافيشل والهيدراكول

القاهرة - بوابة الوسط

«هيدرافيشل» و«هيدراكول» علاجان تجميليان لاقا رواجا كبيرا في عالم العناية بالبشرة وكلاهما يعملان على تحسين مظهر الجلد،سنشرح لكِ عن تقنية هيدرافيشل وتقنية هيدراكول وسنعرّفكِ بالتفصيل على الفرق بينهما والعلاج الأنسب لبشرتكِ وذلك وفقا لموقع «جمالك».

ما هي تقنية هيدرافيشل؟

- تختلف تقنية هيدرافيشل عن غيرها بأنها تعمل بشكل مباشر على تنقية البشرة، التخلّص من الخلايا التالفة وتنقيتها. عرف الهيدرافيشل بأهميته من ناحية تقشير وتنظيف البشرة بدقّة. يتم بذلك بواسطة جهاز يتألف من رؤوس مختلفة، إذ يرتكز (Hydrafacial) على 3 مراحل:

- المرحلة الأولى هي عبارة عن عملية اختراق للمسام وإزالة الخلايا الميتة من خلال التقشير والتنظيف.- في المرحلة الثانية، يتم وضع كمية من السيروم الذي يحتوي على فيتامينات، معادن وحمضي الساليسيليك والجليكوليك. هذه العناصر تعمل على ترطيب البشرة من العمق.

- المرحلة الثالثة والأخيرة، يتمّ استخدام أداة فاكيوم التي تساعد في استخراج الأوساخ وتطهير البشرة بدقّة. بعدها يتمّ تزويد البشرة بالببتيدات والمواد المضادة للأكسدة من أجل النضارة.

ما هي منافع تقنية هيدرافيشل؟

- تعمل هذه التقنية على اختراق للمسام وإزالة الخلايا الميتة من خلال التقشير والتنظيف.

- تساعد في التخلّص من البثور والحبوب التي تظهر على البشرة.

- تخفّف من الندبات والبقع الداكنة.

- السيروم يرطّب البشرة من الأعماق ويعيد إليها نعومتها.

- يجدّد هذا العلاج الخلايا الميّتة من خلال المغذيات، كما يساعد على إزالة الطبقة الخارجية التالفة لتتنفّس البشرة بشكل أفضل.

- تساعد في محاربة الخطوط الرفيعة والتجاعيد لتحافظي على وجه شاب.

كم يجب أن يكون عدد جلسات هيدرافيشل للحصول على نتيجة فعّالة؟

- تستغرق الجلسة 30 دقيقة ومن أول جلسة، ستحصلين على نتيجة أولية فعّالة وتشعرين أن بشرتكِ تتنفّس من جديد. أمّا إذا كنتِ تعانين من حب الشباب الحاد، فأنتِ بحاجة إلى جلسة كل 4 إلى 6 أسابيع.

ما هي تقنية هيدراكول؟

- تجمع تقنية هيدراكول بين 3 أمور: القوّة الكهربائية، الوخز بالابر الدقيقة والأمواج فوق الصوتية.

- ترتكز هذه التقنية على تغذية البشرة بالفيتامينات، المعادن والعناصر الضرورية، باستخدام جهاز خاص بالهيدراكول والذي يزوّد البشرة بالأوكسجين.

- يتم نقل المكوّنات الفعالة إلى أعماق الجلد، باستخدام الموجات فوق الصوتية والتي تعمل على تحفيز الخلايا، إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

- في مرحلة المعالجة الأيونية، يتم توصيل المكونات عبر الجلد عن طريق القوّة الكهربائية، بطريقة غير جراحية.

ما هي منافع تقنية هيدراكول؟

- تؤدي نفس دور تقنية التقشير بالأوكسجين التي تعمل عن طريق تنظيف البشرة من الأعماق، باستخدام الموجات فوق الصوتية.

- تزوّد البشرة بالمعادن والفيتامينات الضرورية إلى الخلايا العميقة من الجلد.

- تساعد على التخفيف من التجاعيد وتأخير ظهورها للحفاظ على بشرة شابة ونضرة.

- ترطّب البشرة من الأعماق وتعيد إليها الحياة.

- العلاج بهذه التقنية لا يقتصر فقط على الوجه، بل يمكن استخدامه على الجسم لتحسين البشرة ككلّ.

كم يجب أن يكون عدد جلسات الهيدراكول للحصول على نتيجة فعّالة؟

- تستمر مدة جلسة الهيدراكول إلى ما يقارب 60 دقيقة. من أول جلسة، ستحصلين على نتيجة أولية فعّالة وتشعرين أن بشرتكِ تتنفّس من جديد ومرطّبة من الأعماق.

- أمّا للحصول على نتائج دائمة فأنتِ بحاجة إلى 5 جلسات على الأقلّ، بين كلّ جلسة وأخرى 10 أيّام.

ما الفرق بين تقنية هيدرافيشل وهيدراكول؟

- تقنية هيدرافيشل تعمل على ترطيب البشرة وزيادة نضارتها، والأمر نفسه ينطبق على تقنية هيدراكول، لكن هناك 5 فروقات أساسية بين الاثنين:

- تقنية هيدرافيشل تساعد بشكل خاص على إزالة البثور، تنظيف البشرة من الأوساخ وإعادة النضارة إليها. أمّا تقنية هيدراكول فتعمل على تزويد البشرة بالفيتامينات والمعادة التي تنقصها، وبالتالي تحسّن من نوعيتها وتحفّز من إنتاج الكولاجين للحفاظ على بشرة شابة.

- يعتبر الهيدرا فيشل تقنية علاجية تجميلية غير جراحية وغير مؤلمة، تعمل على التخلص من المشاكل الجمالية المختلفة. أمّا تقنية هيدراكول فهي تقنية تجميلية حديثة تُستخدم فيها الإبر الدقيقة لضخ المغذيات بالوخز وبالأمواج فوق الصوتية.

- تعمل تقنية هيدرافيشل على تنظيف البشرة وتزويدها بالمغذيات من الطبقة الخارجية فقط. أما تقنية هيدراكول فتعمل على حقن البشرة بالمواد المغذية، وبدوره الجلد يتفاعل معها للحصول على النتائج المرجوّة.

- جلسة الهيدرافيشل غير مؤلمة أبداً، فهي بمثابة مساج لطيف. قد تكون عملية التقشير مزعجة بعض الشيء لكنّكِ لن تشعري بأي وجع. أما جلسة الهيدراكول، قد تكون مؤلمة بعض الشيء بسبب الابر الصغيرة التي تخترق الجلد.

- تقنية هيدرافيشل تعمل على اختراق للمسام وإزالة الخلايا الميتة من خلال التقشير والتنظيف. أما تقنية هيدراكول تستهدف هذه المشاكل بطريقة غير مباشرة.