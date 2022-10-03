3 أقنعة لشد البشرة من القهوة

القاهرة - بوابة الوسط

للقهوة فوائد عديدة للبشرة، فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتسهم في شد البشرة ومنحها النضارة والإشراقة الرائعة.

لذلك نقدم إليك 3 ماسكات منزلية طبيعية تحتوي على القهوة كمكون أساسي لشد البشرة والعمل على نضارتها وحيويتها وفقا لموقع «جمالك».