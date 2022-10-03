الأنوثة تطغى على تشكيلة «جيفنشي» لربيع وصيف 2023

القاهرة - بوابة الوسط

طغت اللمسة الأنثوية، من الأحذية العالية الكعوب والفساتين الضيقة، على تشكيلته مصمم «جيفنشي» الأميركي ماثيو وليامز، لربيع وصيف 2023 التي عُرضت، الأحد في باريس.

وسارت العارضتان الشقيقتان بيلا وجيجي حديد على منصة الفلين، التي أقيمت في الهواء الطلق في «حديقة النباتات» (Jardin des Plantes) بملابس من الدينيم، فارتدت الأولى صدرية وتنورة طويلة، فيما ارتدت الثانية سترة وتنورة طويلة أيضا، وفق «فرانس برس».

وعبر وليامز من خلال ذلك عن ميله إلى ملابس الشارع، هو الذي أدخل إلى تصاميم دار الأزياء الفرنسية الفاخرة مسامير وسلاسل وقباقيب تسمى «مارشمالو» من المطاط الأسود، مصنوعة باستخدام أحدث التقنيات المخصصة عادة للأحذية الرجالية ذات الأداء العالي.

وفي أسلوب مختلف تماما، انتعلت بيلا حديد أحذية جوارب ذات أربطة، فيما ظهرت جيجي بكعب عالٍ لحذاء مدبب.

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وأرفقت سراويل البرمودا القصيرة وبنطلونات الكارغو مع بلوزات رومانسية ذات كشكشة شفافة أو مع سترات منسوجة.

ولكن لوحظ أن الفساتين كانت نجمة هذه التشكيلة، وهي فضية أو مطرزة باللآلئ وملتصقة بالجسم، ومنها ما هو قصير أو طويل.

أما الفساتين ذات اللون الأزرق السماوي والطويلة، فتظهر من خلالها الملابس الداخلية المدمجة، في حين أن تلك الحمراء تتميز بقصة منخفضة أو بشرائط على الظهر.

وتُرتدى بعض هذه الفساتين مع قفازات طويلة تستحضر الملابس الأنيقة والسينمائية التي ابتكرها مؤسس الدار أوبير دو جيفنشي للممثلة البريطانية أودري هيبورن.