الخيط الذهبي.. جديد جورجيو أرماني في ميلانو

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت دار أزياء جورجيو أرماني (Giorgio Armani) مجموعة ربيع وصيف 2023 بعنوان «Fil d"Or» بمعنى «الخيط الذهبي»، الذي أنهى بها عروض أسبوع الموضة في ميلانو.

جاءت جميع التصميمات بخيط ذي لمعة ذهبية في قلب كل ابتكار تشتمل عليه هذه المجموعة، مما يضيء تفاصيلها ويبرز مزيج الأقمشة والقوام.

افتُتح العرض بتشكيلة من الإطلالات الفضية الثلجية الغنية مع أحذية مريحة وحقائب ذهبية عالية الجودة ومجموعة من العباءات الشفافة التي تتلألأ بالترتر الذهبي والكريستال.

وأصدر أرماني مجموعة من الفساتين المزيّنة بالخرز والتطريزات الحجرية والقمصان الحريرية والفساتين المربوطة في قلائد ممزوجة «بأحجار» الراتينغ الشفافة

كما قال السيد أرماني، 88 عامًا، بعد عرض ضم جمهوره فخم: «قبل بضع سنوات لم يكن من المناسب ارتداء ملابس لامعة خلال النهار، ولكن الآن أصبح مقبولًا، الشيء المهم هو ارتداؤه جيدًا»، وذلك وفقًا لموقع «ليالينا».

شاهدي معنا المجموعة واستوحي منها إطلالتك.





جديد ربيع 2023 لدار أزياء جورجيو أرماني (الإنترنت)

جديد ربيع 2023 لدار أزياء جورجيو أرماني (الإنترنت)

جديد ربيع 2023 لدار أزياء جورجيو أرماني (الإنترنت)