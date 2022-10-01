التفاؤل يطبع أسبوع الموضة في باريس قبل الختام

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حتى 4 أكتوبر، بمشاركة دور أزياء كبيرة منها شانيل وديور وهيرميس ولويس فيتون وسان لوران، مع تدفق مشاهير وزوار من أنحاء العالم إلى العاصمة الفرنسية.

ويختتم أسبوع باريس عروضًا استمرت على مدى شهر وأقيمت أيضًا في نيويورك ولندن وميلانو، فيما شهد طاع الأزياء إنفاقًا ضخمًا في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وفق «رويترز».

وبينما تعج مدينة الأضواء بالمصممين والمديرين التنفيذيين من الولايات المتحدة وآسيا، باستثناء الصين، قالت ناتالي لوكاس فيردير مديرة مشتريات الملابس النسائية في متجر برونتو الفرنسي «أجواء غاية في التفاؤل... أعتقد أننا لم نستشعر بعد خطر التضخم أو الركود أو السياق الجيوسياسي».

- باريس تبدد الشكوك حول موهبة «المصممة» فيكتوريا بيكهام

_ «نوستالجيا التسعينيات» تطبع عروض أسبوع ميلانو للموضة

ومنحت تشكيلة الأزياء الكبيرة دفعة أخرى لتجارة التجزئة المحلية بعد موجة السائحين هذا الصيف الذين استفادوا من ضعف اليورو.

وتقام فعاليات أسبوع الموضة، والتي تشمل إقامة حفلات تتسم بالإبهار والبهجة، على خلفية ترشيد حكومي للإنفاق إذ يستعد المسؤولون المحليون لتدابير توفير الطاقة. ودعت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشركات إلى خفض استهلاكها للكهرباء عشرة بالمئة. وسيجري إطفاء الأضواء في برج إيفل قبل ساعة من الموعد المعتاد، بينما ستُطفئ متاجر العلامات التجارية المملوكة لشركة (إل.في.إم.إتش) أضواءها قبل الموعد المحدد بثلاث ساعات.

عملاء بيوت الأزياء الأثرياء

ولم يتأثر عملاء بيوت الأزياء الأثرياء إلى حد كبير بأزمة تكلفة المعيشة. لكن محللي إيكسان بي.إن.بي باريبا أضافوا سيناريو ركود لتوقعاتهم لهذا القطاع بدءا من الربع الرابع ولمدة ثلاثة أرباع.

وقالت ماريا جراتسيا كيوري، وهي مصممة أزياء في ديور، «نعيش في أوقات صعبة جدا».

وارتدت عارضات دار فاكيرا الأميركية سراويل الجينز الممزقة وأعلامًا أميركية باهتة اللون، مما أثار إحساسًا بالقلق. وقالت برين توبينسي مصممة فاكيرا، في إشارة إلى التوتر في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، «أعتقد أن الأمر أصبح عالميًا نوعًا ما في الوقت الحالي. يبدو أنه لا يوجد أحد راضٍ حقًا، الناس من الحزبين (الأميركيين) السياسيين غير سعداء».