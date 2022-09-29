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«ديور» تعيد المشدّات والكعوب العالية إلى الموضة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 11:32 صباحا
«ديور» تعيد المشدّات والكعوب العالية إلى الموضة
من عرض «ديور» في باريس، 27 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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عادت المشدّات (الكورسيه) والكعوب العالية للأحذية بقوة إلى الموضة النسائية من خلال تشكيلة «ديور» المستوحاة من الملكة كاترين دي ميديتشي، بعدما استغرقت النساء قرونًا للتحرر من هذه القطع المقيِّدة.

وقالت المديرة الفنية للمجموعات النسائية لدى «ديور» الإيطالية ماريا غراتسيا كيوري لوكالة «فرانس برس» إنها تحمست لوجود «عناصر في الملابس» توحي بالأجواء الملكية، وفق «فرانس برس».

وكانت الإيطالية كاترين دي ميديتشي التي انتقلت إلى البلاط الملكي الفرنسي العام 1533، قصيرة القامة. وهي أول من استخدم كعوب الأحذية العالية لتبدو أطول، وعملت على جعل جسمها مشدودًا.

وتتسم الأحذية الموجودة ضمن تشكيلة «ديور» بأنها مريحة رغم كون كعوبها عالية، أما المشدّ ذات الشكل الهندسي، فيمكن ارتداؤه من دون مساعدة فوق قميص أو «تي شيرت».

التطريز والدانتيل
وتتكيف الفساتين التي تستحضر السلال مع الجسم بواسطة أشرطة قابلة للتعديل تجعلها «عملية» تشبه ما يُعرف بـ«ملابس القوة»، وهي موضة الأزياء النسائية التي راجت في سبعينيات القرن العشرين وبلغت ذروتها في الثمانينيات، وكانت تهدف إلى إبراز تمتع النساء بالسلطة.

ويرسم المشدّ المخفي أحيانا والظاهر أحيانا أخرى قوامًا جميلًا ويذكّر بالتنانير الواسعة التي كانت ترتديها النساء في بلاط كاترين دي ميديتشي.

ويحضر بقوة في التشكيلة التطريز والدانتيل الذي كانت تهواه السيدة الأرستقراطية الإيطالية وفرضته على المصانع الملكية الفرنسية.

وأقيم العرض الذي ترافق مع عرض راقص، في جناح حُوّل إلى مغارة في حديقة التويلري التي كانت كاترين دي ميديتشي تنظّم فيها حفلاتها.

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