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استقالة مفاجئة لمدير التصميم لدى «بوربوري» ريكاردو تيشي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 05:01 مساء
استقالة مفاجئة لمدير التصميم لدى «بوربوري» ريكاردو تيشي
ريكاردو تيشي في نيويورك، 7 مايو 2018 (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة «بوربوري» البريطانية للأزياء الفاخرة بصورة مفاجئة، الأربعاء، أن مدير التصميم لديها ريكاردو تيشي استقال من منصبه وسيترك الشركة، الجمعة، بعدما شغل هذا المنصب خمس سنوات، على أن يحل مكانه البريطاني دانيال لي.

وأشارت المجموعة في بيان إلى أن «ريكاردو قرر ترك عمله بعد حوالي خمس سنوات تولى خلالها التحول في تصاميم +بوربوري+»، وفق «فرانس برس».

وعلقت المجموعة على قرار استقالة تيشي مذكرة بأنها طورت أزياءها تحت إشرافه «وحسنت من جودتها، مما جذب فئات متنوّعة من الزبائن بينهم الشباب».

وقال المدير العام للمجموعة جوناثان أكيرود إن «ريكاردو لعب دورا محوريا في إعادة تنظيم +بوربوري، وعزز لغتها التصميمية»، شاكرًا إياه «باسم جميع العاملين في المجموعة».

دانيال لي
ويخلف تيشي البريطاني المولود في برادفورد بإنجلترا دانيال لي الذي سيتولى منصبه في مقر «بوربوري» بلندن، الإثنين. واعتبرت «بوربوري» إنه «أحد من أفضل المواهب ضمن جيله».

وتولى لي بين العامين 2018 و2021 منصب مدير التصاميم في «بوتيغا فينيتا»، حيث «ساهم في إعادة إنعاش العلامة التجارية الإيطالية»، وشغل سابقا منصب مدير قسم الملابس الجاهزة لدى «سيلين»، وعمل كذلك مع كل من «ميزون مارجييلا» و«بالنسياغا» و«دونا كاران».

وقال دانيال لي «أتشرف بالانضمام إلى +بوربوري+ كمدير للتصميم» وبـ«تولي المرحلة المقبلة لهذه العلامة التجارية البريطانية الفاخرة العريقة». وأعرب عن سعادته بالعودة إلى لندن، قائلا إنها «المدينة التي تدعم الإبداع وتستمر في إلهامي».

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