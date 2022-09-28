زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط

كثير من الفتيات والسيدات يعانين اصفرار الأظافر بشكل واضح، وهو ما يجعل مظهر الأظافر غير صحي وغير نظيف، لذلك نقدِّم لكِ حلًّا سهلًا وسريعًا للتخلص من هذا الاصفرار والتمتع بأظافر بيضاء وصحية، تعرفي إليه معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

ملعقة كبيرة بيكينغ صودا.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

فرشاة أسنان.