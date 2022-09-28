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زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 03:28 مساء
زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر
نقدِّم لكِ حلًا سهلًا وسريعًا للتخلص من اصفرار الأظافر (الإنترنت)
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كثير من الفتيات والسيدات يعانين اصفرار الأظافر بشكل واضح، وهو ما يجعل مظهر الأظافر غير صحي وغير نظيف، لذلك نقدِّم لكِ حلًّا سهلًا وسريعًا للتخلص من هذا الاصفرار والتمتع بأظافر بيضاء وصحية، تعرفي إليه معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
ملعقة كبيرة بيكينغ صودا.
ملعقة صغيرة عصير ليمون.
ملعقة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
فرشاة أسنان.

طريقة التحضير والتطبيق
- يوضع البيكينغ صودا في طبق صغير، ويضاف إليه عصير الليمون.
- يضاف زيت جوز الهند، ويقلب جيدًا حتى يصبح مثل المعجون.
- يزال طلاء الأظافر إن وجد، ثم تغمس الفرشاة في الخليط.
- تدلك الأظافر بالفرشاة لمدة 20 ثانية لكل ظفر ويراعى عدم تدليك المنطقة المحيطة بالأظافر لأنها رقيقة. تشطف اليد بالماء، ثم تدهن بالكريم المرطب وتكرر هذه الطريقة 3 مرات أسبوعياً، ستشاهدين الفرق من أول استخدام.
 

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