خلطات طبيعية بديلة لـ«فيلر» الخدود

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى السيدات إلى محاولة نفخ الخدود وتكبيرها، بعيدا عن إجراء عمليات التجميل أو استخدام حيل المكياج التي تؤثر على طبيعة البشرة وإشراقها.

ويمنح تكبير الخدود منظر جماليا للوجه، لذلك هناك بعض الطرق الطبيعية، التي تقوم بتكبير الخدود ونفخها، إضافة إلى ممارسة بعض التمارين الرياضة.

نقدم لك بعض هذه الطرق الطبيعية التي تأتي كبديل لـ«فيلر الخدود» مع الاستمرار في استخدامها.

خلطة زيت بذور الكتان وزيت العنبر

طريقة التحضير والتطبيق:

- وضع ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان في إناء كبير مع ملعقة كبيرة من زيت العنبر وملعقة كبيرة من زيت القمح، وخلط المكونات جيدا.

- القيام بعملية تدليك الخدين بشكل دائري لعدة دقائق قبل تطبيق الخليط نضع الخليط على الخدين ونتركه لمدة 10 دقائق فقط تكرار الخلطة مرة يوميا لمدة شهر للحصول على نتائج ملحوظة.



خلطة الزبادي والنشا

طريقة التحضير والتطبيق:

- نضع على علبة زبادي صغيرة ملعقة صغيرة من الخميرة، ونخلطهما جيدا، ثم إضافة ملعقة صغيرة من البيكنغ بودر وملعقة من النشا، ويتم خلط المكونات مرة أخرى جيدا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

- وضع الخليط على الخدين ونتركه لمدة 30 دقيقة.

- القيام بتنظيف الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الخلطة 3 مرات في الأسبوع.