أسبوع الموضة في باريس ينطلق الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

ويركز اليوم الأول من الحدث على المصممين الشباب، مع عرض افتتاحي للملابس النسائية لتشكيلة ربيع وصيف 2023 ضمن مجموعة المصمم فيكتور وينسانتو (28 عاما)، وهو راقص سابق تدرب على يد غوتييه قبل إطلاق علامته التجارية في العام 2020.

وقال وينسانتو إن مجموعته هي «إعلان حب» من أبناء جيله، مستوحى من زملائه المصممين الشباب، وفق «فرانس برس».

وأشار المصمم الذي غير لون شعره حديثا إلى البرتقالي، إلى أن الناس يبحثون عن «الإبداع والحرية والجنون والفكاهة» في ملابسهم في الوقت الحالي. وقال «نبحث عن الهروب» من الواقع.

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وعلى غرار مصممين كثيرين من أبناء جيله، يركز وينسانتو على الاستدامة، إذ إن كل تصميماته تقريبا مصنوعة من فائض المخزون من العلامات التجارية الأخرى، وأيضا على مبدأ عدم الإقصاء.

ويشمل عرض وينسانتو أيضا مجموعة أقيمت خصيصا لفتيات فرقة «لايتسوم» للبوب الكوري الجنوبي، اللواتي سيظهرن عبر الصور المجسمة (هولوغرام) في نهاية العرض.

المجموعة الرقمية

وستباع المجموعة الرقمية على شكل «ان اف تي» في عالم الميتافيرس الافتراضي الموازي. وقال وينسانتو إنه كان مفتونا بالموضة عبر الإنترنت، حتى لو لم يكن يرى أنها أساسية للقطاع.

وأضاف «يمكنك حقا أن تطلق العنان لمخيلتك»، «أريد أن أذهب إلى ما هو أبعد من الأبعاد الثلاثية». ويشمل البرنامج الرسمي لأسبوع الموضة الفرنسي عروضا لأكثر من مئة علامة تجارية.

العروض الافتراضية

وعادت الماركات كلها تقريبا إلى تقديم عروض حضورية، بعدما تحولت إلى العروض الافتراضية خلال جائحة كوفيد-19، بينها ديور وشانيل وبالنسياغا وستيلا ماكارتني وإيسي مياكي.

لكن الأنظار كلها شاخصة نحو فيكتوريا بيكهام، التي ستظهر لأول مرة في أسبوع الموضة في باريس بعد أن شاركت سابقا في أسبوعي الموضة في نيويورك ولندن.

وواجهت علامة بيكهام التجارية صعوبة في تحقيق أرباح، رغم تقويمات إيجابية حصدتها منذ انطلاقها في تصميم الأزياء عام 2008. كما تأمل في الحصول على زخم قوي بفعل المشاركة في أسبوع الموضة الباريسي بعد إعادة هيكلة عملها أخيرا.