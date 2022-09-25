خميرة الخبز للتخلص من التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط

تجاعيد العينين مشكلة يعاني منها الكثير من السيدات، وعادة تبدأ في الظهور في منتصفِ وآخر الثلاثين من العمر؛ بسبب النقص في إنتاج الكولاجين والإيلاستين أثناء التقدم في السن.

وتوجد عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور التجاعيد تحت العينين ومنها، التعرض المفرط لأشعة الشمس، والتدخين، والتلوث، والعبوس، والابتسام.

وتوجد عدة طرق طبيعية للتخلص من التجاعيد تحت العينين، نقدم إليك اليوم أحدها لتطبقيها في منزلك وتتخلصي من هذه المشكلة تمامًا، وذلك وفقًا لموقع «الموضوع».