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كيم كارداشيان تتعاون مع «دولتشه أند غابانا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 11:50 صباحا
كيم كارداشيان تتعاون مع «دولتشه أند غابانا»
مصمما الأزياء دومينيكو دولتشه، يمين، وستيفانو غابانا مع كيم كارداشيان في ميلانو، 24 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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طغى على اليوم الرابع من أسبوع الموضة في ميلانو عرض لمجموعة «دولتشه أند غابانا» صُممت بالتعاون مع كيم كارداشيان.

وتهافت محبو نجمة تلفزيون الواقع بأعداد كبيرة إلى مقر الدار الإيطالية في مركز متروبول بالمدينة الواقعة شمال إيطاليا، آملين في رؤية كارداشيان إثر الحملة الإعلانية الضخمة التي مهدت للحدث والمنشورات الكثيرة حوله عبر الشبكات الاجتماعية، وفق «فرانس برس».

وعُرض في خلفية المنصة أثناء الحدث فيلم بالأبيض والأسود لكيم كارداشيان بشعرها الأشقر البلاتيني، وهي تتناول طبقًا من المعكرونة في المطعم. كما تضمن الشريط لقطات بطيئة تُظهر النجمة الأميركية وهي تقوم بحركات عادية كمسح فهما أو تناول قطعة من الخبز.

ومشت العارضات على المنصة على وقع موسيقى حماسية لتقديم مجموعة الأزياء بعنوان «تشاو كيم» التي اختارت قطعها نجمة تلفزيون الواقع من مجموعات الدار الإيطالية بين 1987 و2007.

وتشمل المجموعة نسخًا مجددة من قطع تاريخية بينها بزات كاملة وفساتين ضيقة وكورسيهات وملابس داخلية شفافة أو من الدانتيل، إضافة إلى أزياء مريحة وسراويل جينز أو قمصان «كروب توب».

وحضرت في القاعة كريس جينر والدة كيم، وابنتها نورث وإحدى شقيقاتها في الصف الأول للتصفيق لملكة الشبكات الاجتماعية التي حيّت الجمهور في نهاية العرض، برفقة المصممين دومينيكو دولتشه وستيفانو غابانا.

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