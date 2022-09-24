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«إلهة تعزف الجرنج».. جديد فيرساتشي للربيع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 02:07 مساء
«إلهة تعزف الجرنج».. جديد فيرساتشي للربيع
دار أزياء فيرساتشي الإيطالية تقدم مجموعتها للربيع المقبل في أسبوع الموضة في ميلانو (الإنترنت)
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قدمت فيرساتشي مجموعتها للربيع، التي أطلقت عليها اسم «إلهة تعزف الجرنج»، وغلب عليها التيجان والأزرار المعدنية، خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

واسم مجموعة دار الأزياء الإيطالية الفاخرة «إلهة تعزف الجرنج» أو (إيه جادس جن جرنج) هو نوع فرعي من موسيقى الروك، وفق «رويترز».

وافتتحت المصممة دوناتيلا فيرساتشي العرض في وقت متأخر من يوم الجمعة بإطلالات جميعها سوداء اللون، من بينها فساتين ضيقة مفتوحة. وزينت الأزرار المعدنية وخيوط القماش الرفيعة السترات والسراويل الجلدية السوداء.

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وبعد ذلك تهادت العارضات على الممشى بتصميمات باللونين الوردي والأرجواني، منها فساتين طويلة مفتوحة الصدر وسراويل واسعة وقمصان طويلة من الشيفون بلون جلد الحمار الوحشي.

وفي بيان، قالت دوناتيلا فيرساتشي إنه «لطالما أحببت المرأة المتمردة، الواثقة من نفسها والذكية والنجمة إلى حد ما».

إلهة الحرية
وتابعت فيرساتشي: «امرأة ترتدي الجلد والأزرار المعدنية والجينز البالي ولديها ما يكفي من الثقة لمزج ذلك مع شيفون وقمصان وتاج! إنها امرأة قوية ومتحررة؛ إنها رائعة؛ وتدرك ذلك. إنها إلهة الحرية».

أما آخر إطلالات في العرض، فتضمنت فساتين قصيرة وطويلة مزينة بالدانتيل بألوان البنفسجي والوردي والأخضر المصفر، مزينة بأوشحة من نفس الألوان.

واختتمت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية باريس هيلتون العرض بفستان زفاف قصير بلون وردي لامع أطرافه من الدانتيل، ومزين بطرحة زفاف وتاج لونهما وردي.

دار أزياء فيرساتشي الإيطالية تقدم مجموعتها للربيع المقبل في أسبوع الموضة في ميلانو (رويترز)
دار أزياء فيرساتشي الإيطالية تقدم مجموعتها للربيع المقبل في أسبوع الموضة في ميلانو (رويترز)
دار أزياء فيرساتشي الإيطالية تقدم مجموعتها للربيع المقبل في أسبوع الموضة في ميلانو (الإنترنت)
دار أزياء فيرساتشي الإيطالية تقدم مجموعتها للربيع المقبل في أسبوع الموضة في ميلانو (الإنترنت)
دار أزياء فيرساتشي الإيطالية تقدم مجموعتها للربيع المقبل في أسبوع الموضة في ميلانو (الإنترنت)
دار أزياء فيرساتشي الإيطالية تقدم مجموعتها للربيع المقبل في أسبوع الموضة في ميلانو (الإنترنت)
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