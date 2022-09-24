الخيار والعسل للتخلص من آثار الشمس

القاهرة - بوابة الوسط

بعد انتهاء موسم الإجازات والمصايف والبحر نُقدِّم إليكِ قناعًا طبيعيًا لعلاج آثارالشمس إلى جانب قدرته الفائقة على تبييض البشرة بشكل رائع.

تعرَّفي إلى مكوناته معنا وفقًا لموقع «جمالك».

قناع الخيار والعسل

- يعمل الخيار كمخدر لتخفيف آلام الحروق على البشرة، نتيجة صفاته المرطبة والمهدئة للبشرة، كما أنه يلعب دورًا في تبييض البشرة، بينما يُعرف عن العسل قدرته الفائقة على تعقيم البشرة وأيضًا ترطيبها، بالإضافة إلى حل مشاكل البشرة وعلاجها.

ولتحضير ماسك الخيار والعسل لعلاج حروق الشمس تحتاجين إلى:

ملعقة كبيرة من العسل.

قطعتين من الخيار مقسمتين إلى شرائح.