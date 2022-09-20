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كيفية تنسيق لون البليزر مع الملابس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 02:30 مساء
كيفية تنسيق لون البليزر مع الملابس
تنسيق لون البليزر مع الملابس بإطلالات مختلفة (الإنترنت)
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يعد البليزر من القطع الضرورية في خزانة ملابس النساء، فهي ترتديه بطرق مختلفة، وينسق مع الجينز (كاجوال)، أو مع تنورة (كلاسيك) وغير ذلك.

ويمكنكِ البداية شراء الألوان الأساسية من البليزرات، كالأسود أو البيج أو الكحلي أو الأبيض، لأنك ستحتاجينها حتما، وفق «سوبر ماما».

إليكِ طريقة تنسيق ألوانها
البليزر الأسود: يلائم البليزر الأسود كل الألوان تقريبا، يلائم البنطلونات السوداء والرمادية والجينز بكل أنواعه ودرجات لونه والبيج، ويليق كذلك بأي لون آخر في التنورات والفساتين، والقطعة العلوية التي تلبسينها تحته يمكن أن تكون بأي لون ترغبين فيه.

البليزر الأبيض: يناسب البليزر الأبيض الخروج بالنهار، ويمكنكِ ارتداء قطعة سفلية جينز بالدرجة التي تفضلينها معه، كما يمكنكِ ارتداء قطعة سفلية بنية أو كحلية أو سوداء، ويليق البليزر الأبيض بالبنطلونات الجلد السوداء كذلك، ويمكنكِ أيضا أن ترتدي معه جونلة أو فستان باللون المفضل لكِ، كما يمكنكِ ارتداء قطعة علوية تحته بأي لون يلائم القطعة السفلية.

البليزر الكاروهات: الكاروهات مثالي للارتداء مع قطعة سفلية جينز، ويمكنكِ أن ترتديه مع سروال قماشي بلون يلائمه، لكن بالطبع يجب أن تكون القطعة السفلية سادة، وكذلك القطعة العلوية التي ترتدينها تحته.

- اعتمدي سترة البليزر في إطلالتك

البليزر الرمادي: اللون الرمادي في البليزرات رائع جدا، خاصة في فصل الشتاء، يمكنكِ أن ترتديه مع بنطلون جينز رمادي، أو جينز بأي درجة أخرى، يمكنكِ كذلك أن ترتديه مع بنطلون أسود، كما يمكنكِ أن ترتديه مع قطعة سفلية سواء تنورة أو بنطلون قماش أو فستان بدرجات اللون الأصفر.

البليزر البيج: البيج مثالي مع الأسود والجينز، ويمكنكِ أن ترتدي قطعة علوية تحته باللون الأبيض أو الأسود، وقد يكون مثاليا مع فستان أبيض.

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