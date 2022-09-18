النشا طريقك لبشرة نضرة دوما

القاهرة - بوابة الوسط

تبحثين عن طرق طبيعية للتخلص من الخلايا الميتة وتفتيح بشرتك والحصول على بشرة نضرة ولامعة، إذًا لا بُد من اختيار وصفات طبيعية تحتوي على النشا فهو من أقوى المواد الطبيعية التي تعمل على توحيد وتفتيح لون البشرة.

نقدم إليكِ طرقًا طبيعية يمكنك تطبيقها في المنزل تعلميها معنا وفقًا لموقع «جمالك».