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النشا طريقك لبشرة نضرة دوما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 02:03 مساء
النشا طريقك لبشرة نضرة دوما
أدخلي النشا في روتين عنايتك لبشرة نضرة دومًا
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تبحثين عن طرق طبيعية للتخلص من الخلايا الميتة وتفتيح بشرتك والحصول على بشرة نضرة ولامعة، إذًا لا بُد من اختيار وصفات طبيعية تحتوي على النشا فهو من أقوى المواد الطبيعية التي تعمل على توحيد وتفتيح لون البشرة.

نقدم إليكِ طرقًا طبيعية يمكنك تطبيقها في المنزل تعلميها معنا وفقًا لموقع «جمالك».

ماسك النشا والزبادي لتفتيح البشرة
مكونات ماسك النشا والزبادي:
ملعقة كبيرة نشا
نصف عصير ليمونة
2 ملعقة زبادي
طريقة التطبيق
- قومي بخلط المكونات السابقة لهذه الخلطة الطبيعية جيدًا، وضعيها على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ، وكرري هذه الخلطة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

خلطة طبيعية لتبييض الوجه من البطاطا والنشا
ملعقة صغيرة نشا
ملعقة صغيرة حليب بودرة
شريحة بطاطا مهروسة أو يمكنك الاكتفاء بغلي البطاطس
- قومي بخلط المكونات معا وطبقيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ويفضل أن يكون الخليط دافئًا قليلًا.
- بعد جفاف الماسك على بشرتك، قومي بغسله بالماء الدافئ، وضعي ماء الورد لغلق مسام بشرتك.
للحصول على أفضل النتائج يمكنك عمل الماسك بشكل يومي
ماسك النشا وماء الورد لتبييض الوجه
ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة ماء ورد
نصف ملعقة صغيرة عسل أبيض
- قومي بخلط المكونات السابقة، وطبقيها على بشرتك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه برفق بالماء الدافئ.

ماسك النشا وعصير الليمون لتبيض الوجه
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
نصف ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة صودا خبز
ملعقة ماء ورد
- تخلط جميع المكونات جيدًا في وعاء حتى يصبح قوامها متجانسًا ويوضع الخليط على بشرة نظيفة وتترك لمدة ٢٠ دقيقة.
- إن كانت البشرة جافة قومي بإضافة ملعقة عسل طبقي هذا القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
 

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