زيت جوز الهند والعسل للسيطرة على حب الشباب

القاهرة - بوابة الوسط

يمكنك التخلص من حب الشباب بالطرق الطبيعية الأكثر انتشارًا والأكثر أمانًا لدى الكثير من النساء. فالطرق الطبيعية لا تستغرق الكثير من الوقت والتعب؛ بل عليك خلط مكونين أو أكثر من المكونات المنزلية، وتطبيقها على البشرة بشكل منظم للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، وفق «هي».

للحصول على بشرة نضرة خالية من حب الشباب تتضمن تطبيق زيت جوز الهند مع العسل إذ يعمل العسل على تهدئة الجلد الملتهب والمغطى بالحبوب، كما يساعد على إبقاء البشرة رطبة.

أما زيت جوز الهند فيساعد في إزالة حب الشباب وتقليل الندبات كما يعمل على تنظيف البشرة وترطيبها. فضعي في وعاء ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من العسل، وحبة موز واحدة، ثم قومي بهرس الموزة جيدًا وأضيفي باقي المكونات عليها. بعدها طبقي هذه الوصفة على وجهك واتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر. أعيدي تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا، وستلاحظين اختفاء حب الشباب تدريجيًا مع التغيير الموسمي.

نذكرك دائمًا بضرورة تجربة هذه الوصفات على جزء من جلد يدك الداخلي عند المعصم قبل استخدامها على وجهك كله مباشرة، تجنبًا لتحسس البشرة عند البعض على المكونات المذكورة.