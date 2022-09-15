Atwasat

زيت جوز الهند والعسل للسيطرة على حب الشباب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 02:30 مساء
زيت جوز الهند والعسل للسيطرة على حب الشباب
زيت جوز الهند فيساعد في إزالة حب الشباب وتقليل الندبات (الإنترنت)
alwasat radio

يمكنك التخلص من حب الشباب بالطرق الطبيعية الأكثر انتشارًا والأكثر أمانًا لدى الكثير من النساء. فالطرق الطبيعية لا تستغرق الكثير من الوقت والتعب؛ بل عليك خلط مكونين أو أكثر من المكونات المنزلية، وتطبيقها على البشرة بشكل منظم للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، وفق «هي».

للحصول على بشرة نضرة خالية من حب الشباب تتضمن تطبيق زيت جوز الهند مع العسل إذ يعمل العسل على تهدئة الجلد الملتهب والمغطى بالحبوب، كما يساعد على إبقاء البشرة رطبة.

أما زيت جوز الهند فيساعد في إزالة حب الشباب وتقليل الندبات كما يعمل على تنظيف البشرة وترطيبها. فضعي في وعاء ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من العسل، وحبة موز واحدة، ثم قومي بهرس الموزة جيدًا وأضيفي باقي المكونات عليها. بعدها طبقي هذه الوصفة على وجهك واتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر. أعيدي تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا، وستلاحظين اختفاء حب الشباب تدريجيًا مع التغيير الموسمي.

نذكرك دائمًا بضرورة تجربة هذه الوصفات على جزء من جلد يدك الداخلي عند المعصم قبل استخدامها على وجهك كله مباشرة، تجنبًا لتحسس البشرة عند البعض على المكونات المذكورة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة

«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»

مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»
إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
بتوقيع أوسكار دي لا رينتا.. كم تبلغ تكلفة إطلالة يسرا في فينيسيا؟
بتوقيع أوسكار دي لا رينتا.. كم تبلغ تكلفة إطلالة يسرا في فينيسيا؟
بالفيديو: تنظيف عميق للبشرة بالماء والملح
بالفيديو: تنظيف عميق للبشرة بالماء والملح
«فندي» تفتتح أسبوع الموضة في نيويورك
«فندي» تفتتح أسبوع الموضة في نيويورك
منة شلبي في إطلالة تخطف الأنظار
منة شلبي في إطلالة تخطف الأنظار
عودة «تومي هيلفيغر» إلى أسبوع الموضة في نيويورك
عودة «تومي هيلفيغر» إلى أسبوع الموضة في نيويورك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حبوب «أوميغا 3» الحل السحري لتطويل الشعر
حبوب «أوميغا 3» الحل السحري لتطويل الشعر...
طرق غسيل الشعر دون استخدام شامبو
طرق غسيل الشعر دون استخدام شامبو...
تكلفة الإطلالة البيضاء لهيفاء وهبي
تكلفة الإطلالة البيضاء لهيفاء وهبي...
نصائح لتجنب جفاف البشرة في الشتاء
نصائح لتجنب جفاف البشرة في الشتاء...
تكلفة إطلالة حماقي الأخيرة
تكلفة إطلالة حماقي الأخيرة...
المزيد
زيت جوز الهند والعسل للسيطرة على حب الشباب
زيت جوز الهند والعسل للسيطرة على حب الشباب...
الحلبة بديل لبروتين فرد الشعر
الحلبة بديل لبروتين فرد الشعر...
الخل وزيت اللوز للتخلص من القشرة
الخل وزيت اللوز للتخلص من القشرة...
عودة «تومي هيلفيغر» إلى أسبوع الموضة في نيويورك
عودة «تومي هيلفيغر» إلى أسبوع الموضة في نيويورك...
منة شلبي في إطلالة تخطف الأنظار
منة شلبي في إطلالة تخطف الأنظار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط