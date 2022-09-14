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الحلبة بديل لبروتين فرد الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 01:20 مساء
الحلبة بديل لبروتين فرد الشعر
قناع سهل التحضير من الحلبة يعمل على فرد تجاعيد الشعر وعلاج التقصف والهيشان (الإنترنت)
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نقدم إليكِ قناعا سهل التحضير من الحلبة يعمل على فرد تجاعيد الشعر وعلاج التقصف والهيشان ويعد بديلا عن البروتين، تعرفي معنا على مكوناته وطريقة تطبيقه واحرصي على المداومة على استخدامه للحصول على شعر صحي ناعم وصحي.

المكونات وطريقة التطبيق
ثلاث ملاعق كبيرة حلبة.
ملعقتان كبيرتان زيت جوز هند.
- قومي أولا بنقع حبوب الحلبة لمدة عشر ساعات أو يمكنكِ تركها طوال الليل.
- اطحني الحبوب جيدا حتى تصبح كالعجين.
- أضيفي إلى المزيج زيت جوز الهند، ثم قلبيه جيدا.
- قومي بوضع قناع الحلبة على جذور شعركِ وأطرافه، واتركيه لمدة نصف ساعة.
- اغسلي شعركِ بالماء الفاتر وستشاهدين الفرق، وعليكِ تكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعيّا للحصول على أفضل النتائج.

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