الحلبة بديل لبروتين فرد الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ قناعا سهل التحضير من الحلبة يعمل على فرد تجاعيد الشعر وعلاج التقصف والهيشان ويعد بديلا عن البروتين، تعرفي معنا على مكوناته وطريقة تطبيقه واحرصي على المداومة على استخدامه للحصول على شعر صحي ناعم وصحي.