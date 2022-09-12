عودة «تومي هيلفيغر» إلى أسبوع الموضة في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

بعد غياب، عادت دار «تومي هيلفيغر» إلى أسبوع الموضة في نيويورك، الأحد، عبر بوابة عالم «ميتافيرس» الافتراضي، وشعار بصري (لوغو) جديد.

ولم يقدم المصمم الأميركي الذي عُرف بعروضه الباهرة، أي تشكيلة على المنصات النيويوركية منذ ثلاث سنوات، ما أدى مع غياب دور أزياء أخرى أيضا على غرار «كالفن كلاين» و«رالف لورن»، إلى التأثير سلبا على جاذبية أسبوع الموضة في المدينة الأميركية، وفق «فرانس برس».

وعللَ هيلفيغر بداية هذا الغياب عن الحدث النيويوركي بقرار اتخذه بتنويع أماكن عرض تشكيلاته لتشمل دولا أخرى، ثم عزاه إلى جائحة «كوفيد-19». ومع أنه اعتبر أن باريس «عاصمة الموضة في العالم»، شدد على أن «نيويورك هي مركز الثقل للثقافة والثقافة الشعبية والأزياء والموسيقى والترفيه والمشاهير».

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وعلى أنغام أحدث أغاني بيونسيه «بريك ماي سول» ممزوجة بأغنية «فوغ» لمادونا، استمتع الجمهور بتشكيلة عاد فيها هيلفيغر إلى تصاميمه القديمة، من خلال بلوزات وقمصان بولو ذات خطوط أفقية، ومعاطف ذات مربعات كبيرة، صنعت مجد هذه العلامة التجارية في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

إلا أن المصمم أدخل على هذه الكلاسيكيات ملحقات (إكسسوارات) كربطات العنق والقفازات ذات الأكمام والأوشحة الكبيرة أو القلادات الثقيلة حول الرقبة، وضعها عارضون وعارضات، من مختلف الجنسيات والأعمار والأشكال البدنية، النحيف منها أو الممتلئ.

هيلفيغر

وقال هيلفيغر الذي بلغت مبيعات علامته التجارية 9.3 مليارات دولار العام 2021 وتشكل (كما «كالفن ملاين») جزءا من مجموعة «بي في إتش» الهولندية «عدت إلى أرشيفي مع فريقي الإبداعي. أخذنا كل ما كان مميزا قبل 25 أو 30 عاما وكيفناه مع عصرنا».

وحملت كل الأزياء التي ارتداها العارضون والعارضات مساء الأحد شعارا بصريا جديدا في شكل حرف واحد فقط (حرف T على حرف H).

وسعيا إلى إضفاء لمسة حداثة أخرى، أقيم العرض في الوقت نفسه في العالم الموازي والافتراضي «ميتافيرس» على منصة ألعاب فيديو «روبلوكس» المتضمنة صورا رمزية «أفاتار» تمثل لاعبين ممن يستطيعون تحمل تكلفة ملابس «هيلفيغر».