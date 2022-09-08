وصفات طبيعية لتبييض الوجه

القاهرة - بوابة الوسط

تفتيح البشرة وتبييضها هي تقنية تجميلية تستخدم للحصول على لون بشرة متجانس، من خلال تقليل أو التحكم في كمية الميلانين في بشرتك.

وتفاوت لون البشرة قد يأتي نتيجة لفرط التصبغ، وهو ظهور بقع داكنة على بشرتك، لذلك، فالوصفات المنزلية الطبيعية تساعد على علاج هذه المشاكل وتبييضها، فتعرفي على أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض الوجه بشكل سريع وفعال، وفق «هي».

الزبادي ودقيق الغرام

يعد استخدام الزبادي كعلاج منزلي لتجديد شباب الجلد ممارسة شائعة وفعالة للبشرة، يمكن أن يساعد كل من التطبيق الخارجي واستهلاك الزبادي في الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

الزبادي مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، كما يعمل حمض اللاكتيك في اللبن كعامل تبييض طبيعي، ويمكن أن يساعد دقيق الغرام في تحسين جودة بشرتك من خلال توفير التغذية له، ويمكن استخدامه أيضًا للحصول على بشرة أفتح. لذلك، قومي بخلط الزبادي ودقيق الغرام وضعيه على بشرتك. اتركيه يجف لمدة 30 دقيقة، ثم دلكي بشرتك واغسليها بالماء، وللتخلص من اسمرار البشرة وتبييضها، استخدمي هذا العلاج يوميا لمدة 2-3 أسابيع.

البابايا

نظرًا لخصائصه الغذائية، يستخدم البابايا على نطاق واسع للعناية بالبشرة وتبييضها، حيث يوفر توهجًا صحيًا للبشرة وإشراقًا خاصًا، كما أنه يعمل كعامل تبييض طبيعي فعال. لذلك، قطّعي الموز والبابايا واهرسيهما معًا، ضيفي العسل إلى الفاكهة المهروسة واخلطيهما جيدًا وضعي العجينة على الجلد واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. بعدها اغسلي وجهك بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف للحصول على أفضل النتائج.