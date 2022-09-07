البصل وزيت السمسم للتخلص من تقصف الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

يصاب الشعر بالتلف والتقصف نتيجة استخدام الصبغات ومنتجات فرد الشعر التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة لصحة الشعر؛ ومع الوقت قد يخف الشعر ويتساقط ويصبح تالفا وخشنا.

لذلك نقدم إليك وصفات طبيعية سهلة التطبيق لإعادة ترميم شعرك في وقت قليل.. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».