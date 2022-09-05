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نجوم بإطلالات ساحرة على السجادة الحمراء في البندقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 02:25 مساء
نجوم بإطلالات ساحرة على السجادة الحمراء في البندقية
كاترين دونوف في افتتاح مهرجان البندقية السينمائي في 31 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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تُعد مسيرات النجوم على السجادة الحمراء، على جزيرة ليدو الإيطالية، من بين اللحظات التي لا تُفوت في مهرجان البندقية السينمائي، خصوصا مع إطلالات النجمات في أبهى حلة وزينة.

من كاترين دونوف إلى تيموثي شالاميه، مرورا بكيت بلانشيت، وبينيلوبي كروث وجوليان مور، كان جمهور «الموسترا» على موعد مع إطلالات لافتة جذبت الانتباه منذ انطلاق الحدث الأربعاء، حسب «فرانس برس».

وأتت النجمة الفرنسية المخضرمة كاترين دونوف إلى البندقية خلال استراحة ما بين تصوير عملين، للحصول على جائزة الأسد الذهبي الفخري خلال حفل الافتتاح. وقد وقفت الممثلة (78 عاما) مطولا أمام عدسات المصورين، مرتدية فستانا باللون الأحمر الزاهي.

لون الزي الجريء
الأحمر هو أيضا لون الزي الجريء الذي اختاره الممثل الفرنسي الأميركي تيموتيه شالاميه (26 عاما)، إذ ارتدى بزة جريئة مع ظهر عاري من قماش اللاميه. وهو أتى إلى البندقية على خلفية مشاركته في «بونز أند آل»، فيلم آكلي لحوم البشر من توقيع المخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، المرشح لنيل جائزة الأسد الذهبي.

ولم تتردد رئيسة لجنة التحكيم في المهرجان الممثلة الأميركية جوليان مور، في ارتداء زي شفاف تماما، كشفت فيه ساقيها بالكامل خلال حفل الافتتاح مساء الأربعاء.

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كذلك، اختارت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير، بطلة فيلم «La syndicaliste» للمخرج جان بول سالومي، من جانبها الرصانة بفستان محتشم يكشف عن يديها فقط، مزين بقلادة وسوار.

جرأة شالاميه
ولا يتمتع الجميع بجرأة شالاميه، فقد اختار الممثل الأميركي آدم درايفر ارتداء بزة توكسيدو كلاسيكية في العرض المسائي لـ«وايت نوز»، الفيلم الافتتاحي للمهرجان.

وأطلت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروث أيضا بأزياء رصينة، إذ ارتدت فستانا أسود طويلا عليه نقوش لأوراق شجر وردية، مساء الأحد لتقديم «L'immensità»، الفيلم الإيطالي المشارك في المنافسة والذي تؤدي فيه دور أم على وشك الاكتئاب تجد نفسها خائرة القوى في وجه عائلتها في روما في السبعينيات.

جوليان مور (الإنترنت)
جوليان مور (الإنترنت)
بينيلوبي كروث (الإنترنت)
بينيلوبي كروث (الإنترنت)
كيت بلانشيت (الإنترنت)
كيت بلانشيت (الإنترنت)
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